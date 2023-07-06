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恐怖前夫求復合狂毆前妻 她跳車衝派出所求救保命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣有家暴紀錄的賴姓男子為了逼陳姓前妻復合，竟酒後壯膽先痛打陳女，再恐嚇要把她埋到尖石後山。陳女兩度跳車逃命，最後躲到派出所求救，賴男追進派出所時，當場被警方逮捕。新竹地院最後依酒駕公共危險與強制罪判刑賴男8月有期徒刑。

判決書指出，3月10日中午12時許，賴男在新竹縣住處喝酒後，前往前妻陳女住處，先拿鞋子及陶瓷碗以及徒手用拳頭毆打陳女頭部、身體多次，並抓住陳女頸部將頭部往地上撞擊多次，最後再脅迫陳女坐上機車。

陳女因心生畏懼不敢反抗，但在途中聽見前夫要把她載到尖石後山埋掉，在竹東鎮龍鳳路時趁隙跳車逃走。賴男見狀，竟騎車將陳女撞傷倒地，並將身體壓在她身上，掐住其頸部，將她頭部撞擊地面，再度脅迫陳女上車。

賴男騎機車載陳女行經竹東鎮北興路、中豐路口時，陳女見一旁就是竹東警分局下公館派出所，立即跳車衝進派出所內求救，賴男見狀仍窮追不捨，甚至一度騎車追進派出所，警方見狀當場將他逮捕，酒測結果為每公升0.6毫克。

法官審理，發現賴男有多次酒醉駕車公共危險案，這次又以暴力方式脅迫陳女，造成其身心受創，最後依酒駕公共危險與強制罪判刑8月，易科罰金24萬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹縣有家暴紀錄的賴男為了逼陳姓前妻復合，竟酒後壯膽痛打陳女，再恐嚇要把她埋到尖石後山。示意圖／shutterstock
新竹縣有家暴紀錄的賴男為了逼陳姓前妻復合，竟酒後壯膽痛打陳女，再恐嚇要把她埋到尖石後山。示意圖／shutterstock

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