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7日起台南取締酒駕大執法 警提醒宿醉也別上路

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

暑假到了，天氣日趨炎熱，許多民眾會利用這段時間規劃家庭出遊，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日至11日，執行取締酒駕大執法專案，防杜酒駕行為。

台南市警方今年 6月共取締酒後駕車572件，其中移送公共危險罪嫌301件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，警方也再次提醒用路人不要忽略「不自覺酒駕」。

多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可 以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知， 遭警方攔查仍會被依法送辦。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達 每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1 萬 5000元以上9萬元以 下罰鍰，汽車駕駛人處 3 萬元以上 12 萬元以下罰鍰。

警方並可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照 1至 2 年、吊扣該汽機車牌照 2 年；駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

警察局長廖宗山表示，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將持續強力執行、嚴打酒駕，展現提升交通安全及維護社會秩序的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

暑假到了，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日至 11 日，執行取締酒駕大執法專案，防杜酒駕行為。記者黃宣翰／翻攝
暑假到了，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日至 11 日，執行取締酒駕大執法專案，防杜酒駕行為。記者黃宣翰／翻攝
暑假到了，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日至 11 日，執行取締酒駕大執法專案，防杜酒駕行為。記者黃宣翰／翻攝
暑假到了，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日至 11 日，執行取締酒駕大執法專案，防杜酒駕行為。記者黃宣翰／翻攝

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