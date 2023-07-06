跳槽族易成人頭 銀行局：已加強警示

詐騙花招層出不窮，遏止人頭帳戶才能釜底抽薪！根據數據指出，人頭帳戶相關案件近五年增加近1倍，累垮一線檢察官。銀行局副局長童政彰6日於座談會表示，人頭帳戶最常見的來源是工作不穩定的跳槽族，對此，政府除了修法加重刑責外，也會要求銀行加強警示。

詐騙花招百出

示意圖。開戶已經成為民眾不可或缺的銀行服務之一。（兆豐銀行）

根據法務部資料，用於詐騙的人頭帳戶近5年來增加將近1倍。台北地檢署檢察官林達曾公開表示，人頭帳戶和門號是所有詐騙案件的基礎，要有效打擊詐騙，就必須要先解決詐騙工具的源頭。

詐騙手法百花盛開，新北市檢察官王宗雄6日就投書媒體，並列舉各式詐騙形式說，有從港澳來台，依指示到ATM領錢，兩周後拍拍屁股走人的旅客；有聲稱「應徵工作」、「網路貸款」、「收取家庭代工材料費」等交付帳戶；辦一堆預付卡門號協助收取網路平台帳號驗證碼等花招百出。

他認為，「阻斷一個詐騙帳戶、電話，就少了潛在的十件詐欺被害人」，只要滅除人頭亂象、由源頭管制，就能讓案件減量。王宗雄呼籲，寄送帳戶最常使用超商店到店，應在機台先設定警示頁面，警告勿寄出個人金融帳戶。

此外，個人的預付卡設定數量上限，超量必需負釋明義務、說明需求。企業申請大量門號，電信公司需實質審查合理性。他建議，第三方支付帳號的認證門號應與申請人的身分證號、綁定的金融實體帳戶一致，避免冒用個資申辦的電支帳戶叢生。

專法懲處人頭帳戶

面對人頭帳戶叢生的狀況，法務部保護司副司長簡美慧6日於「台灣詐騙橫行，政府的困境與挑戰」的座談會表示，過去人頭帳戶的案件居高不下，是因為過去對人頭帳戶沒有獨立的處罰規定，只從「幫助詐欺」或「幫助洗錢」的方式來論處，導致司法認定門檻較高，無法有效處罰提供人頭帳戶的人。

她強調，但今年已三讀通過《洗錢防制法》，如果民眾沒有正當理由，就把銀行帳戶轉交給他人，會有相應的處罰規定，對遏止人頭犯罪能有一定的功效。簡美慧也說，面對疑似人頭的帳戶，銀行、虛擬通貨或第三方支付業者等也能依法暫停或限制其功能。

跳槽族易成人頭

童政彰表示，目前民眾申辦新帳戶時，銀行都會進行臨櫃關懷，確認有地緣性、薪資轉帳等需求，才予以民眾開戶。但他表示，人頭帳戶最常見的來源就是工作不穩定的「跳槽族」，面對到新公司的上班族，銀行原則不會拒絕開戶，但卻發現新開的帳戶兩個月後就變成疑似人頭「警示帳戶」。

他說，政府除了修法加重苛責提供人頭帳戶的民眾之外，也會請銀行加強宣導，強調「交付帳戶就會有刑事責任」。此外，童政彰表示，針對個案銀行人頭帳戶特別多的狀況，金管會已經約談該銀行，並要求交付檢討報告。

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