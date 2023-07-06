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南市前議長郭信良遭搜索 謝龍介：不希望是政治清算

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南地檢署今天指揮高雄市調處搜索南市議會前議長、現任市議員郭信良住處，以及市議會、地政局，去年的88槍槍擊案、正副議長賄選案加上總統、立委選舉的政治角力下，是否有政治清算，引人猜想。曾對賴清德說「一生監督你一人」的謝龍介說，若有犯罪事實，檢調絕對嚴辦，也賴司法單位釐清真相。

侯友宜競選辦公室組織副召集人、台南市前議員謝龍介說，原台南縣市合併為直轄市後，第一屆正副議長選舉，由賴美惠當選議長，並經多方協調由郭信良擔任副議長，第二屆正副議長選舉，國民黨李全教打敗賴美惠，郭信良並續當副議長，也讓時任市長的賴清德臉上無光，認為郭信良和國民黨合作，雙方也結下梁子，也傳出賴想把郭的勢力剷除。

第3屆正副議長選舉，黨團直接提名邱莉莉、郭清華角逐正副議長，連副議長也不想讓郭當，也才會迫使郭信良結合國民黨、無黨拿下正副議長，打破民進黨長期在台南一黨獨大局勢。謝龍介說，有了此一破口，台南又是賴清地的本命區，自然會讓民進黨心不甘情不願，進而第四屆正副議長選舉傳出賄選。

謝龍介說，台南的光電弊案到底是大案小辦，還是小案大辦，還不知道，但司法是正義最後一道防線，不要成為政治打手，希望賴和派系的私人恩怨不要有政治打壓，否則台灣民主將倒退幾十年。謝龍介表示，任何人若有作奸犯科，檢調不會手軟，若有不法事實絕對會嚴辦，就請司法單位好好釐清真相。

檢調今晨搜索郭信良服務處，郭配合檢調人員搜索，隨後傳喚到案說明。記者林伯驊／攝影
檢調今晨搜索郭信良服務處，郭配合檢調人員搜索，隨後傳喚到案說明。記者林伯驊／攝影

台南 立委選舉 郭信良

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