彰化警方強力查緝濫倒廢土、廢棄物 半年已移送彰檢55人
彰化縣警察局強力查緝違法傾倒廢土、廢棄物的環保案件，今年至6月共已取締超載、傾倒廢棄物有關的違規案件共243件，其中依違反廢棄物清理法移送彰化地方檢察署偵辦者共有36件55人，縣警局長張國雄也強調「彰化不是垃圾場，敢偷倒就抓」，展現警方執法決心。
近年來彰化縣偏鄉常遭外縣市砂石車、大貨車濫倒廢棄物，警局局局長張國雄今年1月到任後，將查緝違法傾倒廢土、廢棄物的環保犯罪列為重要工作，持續強化檢警環的合作，更統整警察局刑事警察大隊、交通警察隊、行政科及各分局的力量，執行「非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫」，近來已見成效。
縣警察局也分析易遭非法棄置廢土現況，發現違法傾倒者大多利用夜間傾倒棄置，但因彰化縣幅員遼闊，且環保局稽查人力有限，所以縣警局針對傾倒車輛出沒的熱時、熱區由警力加強攔查取締，對違反環保法令者，立即通知本保局前來查處開罰；對於廢棄物落地涉嫌違法者，也移送彰化地檢署偵辦。
統計今年上半年，全縣員警取締大型貨車、砂石車交通違規共4240件，其中超載、未依規定使用專用車廂車斗、裝載滲漏飛散掉落等與傾倒廢棄物有關違規共243件，其中通知環保局依違反廢清法未隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件規定開罰28件，依違反廢棄物清理法移送彰化地檢署偵辦者共有36件55人。
張國雄表示，警察局也積極溯源追查棄土產業鏈，及背後有無黑幫勢力操縱，每次收網都力求將涉案人員一網打盡，期嚇阻傾倒廢土、廢棄物亂象。
張國雄強調，一經查獲將會要求清運業者、地主提出清運計畫，將已倒下的廢土或廢棄物清除，把土地恢復原狀，對於業者、地主而言面臨刑罰制裁及高額的清理費用，將得不償失。
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