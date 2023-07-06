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投資詐騙虧光老本 立委籲提高刑責

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

受害者現身要求公道，遏止詐騙缺法律拼圖！國民黨立委賴士葆6日於座談會表示，「詐騙氾濫的狀況與法律罰則不足、定罪率低息息相關」，他呼籲修法提高詐騙罰則到500萬元。世新大學副校長廖鴻圖亦表示，政府應注重「哪些詐騙訊息沒有被攔截」，訂定出更有效的阻詐方法。

根據草根影響力文教基金會日前公布民調顯示，高達92%國民收過詐騙訊息，其中43%真實遇到了詐騙，更有逾半民眾不滿政府的打表現。受害陳情人甲小姐6日戴墨鏡與口罩，用疲憊的聲音在座談會控訴，盼檢調幫老百姓追回被詐騙的資金。

受害陳情人甲小姐6日戴墨鏡與口罩，用疲憊的聲音在公聽會表示，盼檢調幫老百姓追回被詐騙的資金。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）
受害陳情人甲小姐6日戴墨鏡與口罩，用疲憊的聲音在公聽會表示，盼檢調幫老百姓追回被詐騙的資金。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）

被騙達1600萬元

甲小姐說，自己是從YOUTUBE點擊連結投資廣告，馬上就有助理來連絡，並表示：「只要加入APP指定平台，就可獲得豐厚獲利」。她說，過程中她不斷匯錢到不同銀行的帳戶，對方也一直要求自己開虛擬帳戶，總共匯了10次，總金額高達1600萬元。

她說，詐騙方要求群組內的眾人合開信託帳戶以申購股票，後續就會宣稱申購到多張股票，要求民眾周轉資金擴大投資，並不斷強調「獲利會抽成分潤」。甲小姐說，自己甚至借貸進行投資，直到詐騙方不斷推諉後續分潤事宜後，她才意識到自己被詐騙了，盼檢調單位秉持公權力，替小老百姓追回資金，

幾乎不可能追回資金

律師游敏傑表示，現在詐騙案件最大的問題就是「幾乎不可能追回資金」，除了抓到車手扣查帳號、或如果從事詐騙的犯人尚未成年，則可向其監護人求償等少數狀況，否則多求償無門。他認為，政府應向被害人解釋清楚，哪些方式或狀況比較容易追回資金，才能讓被害人有所適從。

廖鴻圖表示，隨著技術進步，AI技術逐漸防不勝防，雖然提高刑責有嚇阻作用，但如何有效在第一線攔阻犯罪更加重要。他認為，政府不應強調攔阻了多少詐騙訊息，更應聚焦於「哪些沒有詐騙訊息沒有被攔阻」，才能有效阻詐。

被害者反成被告

游鴻傑指出，不僅犯罪手法日新又新，脫罪手法亦然，如詐騙集團就會專門的團隊製作假對話紀錄，讓法院認為提供人頭帳戶的民眾真的有資金週轉的需求，以便脫罪。游敏傑說，有時候詐騙集團會先將騙來的錢還給民眾，並誘騙民眾進行操作，結果受害者就變成詐騙的共犯，不知不覺就成了被告。

賴士葆另指出，近期AI崛起，新型態的詐騙方式也隨之興起，如AI新科技創作逼真的偽造影片、偽造聲音、偽造文件，進行金融詐騙；創造虛假的社交媒體帳號、自動化評論或帖子，以散佈詐騙訊息；利用AI自動式生成詐騙文章與網址等不同樣態。

賴士葆提出三點呼籲：

一、政府應加重詐騙的刑度，將罰金提高到五百萬以上，以嚇阻詐欺行為；

二、因應AI犯罪成立相關團隊，積極追蹤新型態的詐騙活動：

三、數發部應與金管速修訂現行辦法，規範第三方支付業與銀行簽訂信託及履保業務，以確保金流的安全性。

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