新北警入侵警政系統查妻子行蹤 讓人恐慌懲戒法院判休職1年

新北市警察局汐止分局陳姓警備隊員因與妻子不睦，他擅用警政系統查詢當時的李姓妻子、小舅子和另兩人使用的三輛車行駛軌跡，追蹤李女的行蹤和交友狀況。妻子發現後報警，陳被新北地方法院依個人資料保護法罪判處2年徒刑、緩刑5年，須提供160小時義務勞務，案件上訴中。新北市政府將陳移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年。

陳與李女2021年11月16日經法院調解離婚。陳自2008年6月10日起從警，歷任三峽分局鶯歌分駐所、三峽派出所警員及汐止分局警備隊隊員，他因懷疑妻子外遇，竟輸入他人帳號密碼入侵新北市警局建置的「智慧型雲端影像檢索系統（雲龍系統），勾稽車輛行駛軌跡，用來研判妻子的行蹤和交友狀況，時間長達2年半。

陳辯稱是因「辦案需要」，在取得同事同意後，輸入同事的帳號和密碼登入雲龍系統，但懲戒法院認為陳非法利用李女姊弟和朋友的個資，損害他們的資訊隱私權。

懲戒法院指出，公務員服務法規定「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」也規定「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人。」陳除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法，戕害人民對公務員的信賴，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要。