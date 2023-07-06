有心機！設定WIFI分享名稱罵鄰「賤人」 她吃公然侮辱官司

台北市林姓女子嫌惡陳姓鄰居發出噪音干擾生活，將自己的網路分享器WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」，讓附近搜尋網路的人都看得到，陳看到提告，林女被訴公然侮辱罪，台北地院審理，雙方和解，陳撤告，法官判林女公訴不受理。

公然侮辱或誹謗罪，利用的犯罪工具常是媒體，林姓女子突發奇想設定以WIFI命名當成侮辱他人的介面，司法實務上非常少見。

法界人士說，用手機開啟網路分享功能，特定距離內的手機用戶，都有機會看見網路的名稱為何，符合不特定多數的「公然」違法要件，因此，林女的行為該當檢察官所起訴的公然侮辱罪名。

35歲的林姓女子與陳姓被害人在台北市中正區分租套房，2人是鄰居關係，林女對聲音敏感，自認長期受到陳發出聲響的干擾，想方設法報復。

檢察官指控，2022年12月15日深夜，林女在套房內開啟電腦設備，將網路分享器的WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人不得好死」，陳發現後提告。

檢察官認為，林女改掉網路分享器名稱後，造成附近所有住戶一開啟電腦、手機、平板的無線網路搜尋功能時，都可以看此不雅名稱，林女的用詞足以貶損陳的人格、名譽及社會評價。