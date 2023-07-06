快訊

邀柯文哲上凱道互相作球 黃國昌真能成為民眾黨活棋？

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

有心機！設定WIFI分享名稱罵鄰「賤人」 她吃公然侮辱官司

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市林姓女子嫌惡陳姓鄰居發出噪音干擾生活，將自己的網路分享器WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」，讓附近搜尋網路的人都看得到，陳看到提告，林女被訴公然侮辱罪，台北地院審理，雙方和解，陳撤告，法官判林女公訴不受理。

公然侮辱或誹謗罪，利用的犯罪工具常是媒體，林姓女子突發奇想設定以WIFI命名當成侮辱他人的介面，司法實務上非常少見。

法界人士說，用手機開啟網路分享功能，特定距離內的手機用戶，都有機會看見網路的名稱為何，符合不特定多數的「公然」違法要件，因此，林女的行為該當檢察官所起訴的公然侮辱罪名。

35歲的林姓女子與陳姓被害人在台北市中正區分租套房，2人是鄰居關係，林女對聲音敏感，自認長期受到陳發出聲響的干擾，想方設法報復。

檢察官指控，2022年12月15日深夜，林女在套房內開啟電腦設備，將網路分享器的WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人不得好死」，陳發現後提告。

檢察官認為，林女改掉網路分享器名稱後，造成附近所有住戶一開啟電腦、手機、平板的無線網路搜尋功能時，都可以看此不雅名稱，林女的用詞足以貶損陳的人格、名譽及社會評價。

檢方根據林女另名李姓鄰居的證詞、陳姓被害人蒐集搜尋WIFI名稱畫面的截圖，認定林女犯公然侮辱罪，不過，林女在法院開庭時坦承犯行，由陳撤回告訴，法官依法對林女作出公訴不受理判決。可上訴。

台北市林姓女子將自己的網路分享器WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」，讓附近搜尋網路的人都看得到。圖／網路照片
台北市林姓女子將自己的網路分享器WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」，讓附近搜尋網路的人都看得到。圖／網路照片

公然侮辱 噪音 檢察官

延伸閱讀

宏捷科業績加溫 6月營收創17個月高點

全民權證／智易 選價內外10%

等不到大改款導入 TOYOTA Sienta現行款推新年式車型升級

智易 加速布局印度

相關新聞

前議長郭信良疑涉土地重劃 台南地政局也遭搜索

無黨籍台南議員郭信良今天傳出遭搜索，台南地檢署指揮高雄市調處等單位，上午7點多出擊同步到郭的服務處、辦公室、服務處、住處...

影／疑涉土地重劃案 郭信良遭搜索2小時 搭自己車赴南檢應訊

台南檢調今天搜索無黨籍台南議員郭信良，上午7點同步到郭的服務處、南市議會等地，經過2個小時多，約9點22分郭信良跟調查局...

抓到自家人！ 南投2線4警官酒駕闖紅燈拒測 記大過調職

南投縣警察局2線4星蔡姓警務參，本周一深夜駕車行經南投市彰南路三段開車闖紅燈，遭南投分局攔查取締，巡邏員警過程中發現蔡男...

詐騙國人KK園區摘器官 主謀判刑8年 9人聆判後交保欣喜：可以回家了

手遊公司老闆陳姓男子等9人，為賺錢涉詐騙民眾「出國摘器官」，去年策劃詐騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區準備摘器官，...

退役陸軍中將偷吃女律師顧問 竟反告暴瘦15公斤人夫求償20萬

曾任陸軍軍官學校校長、陸軍司令部參謀長的退役中將全子瑞，與已婚律師事務所廖姓女顧問發生婚外情，法院判全、廖女應賠償李姓丈...

有心機！設定WIFI分享名稱罵鄰「賤人」 她吃公然侮辱官司

台北市林姓女子嫌惡陳姓鄰居發出噪音干擾生活，將自己的網路分享器WIFI名稱設定為「陳賤人半夜又很多噪音」，讓附近搜尋網路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦