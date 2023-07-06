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新北幼兒園餵藥案 侯辦、議員告賴清德 北檢2案併辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

喧騰一時的新北市幼兒園餵藥案，在新北、士林兩地檢署鑑驗幼童毛髮無藥物反應後，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室和台北市議員侯漢廷，認為民進黨總統參選人賴清德涉嫌操弄新聞抺黑、造謠，日前分別至台北地檢署提告。北檢今已完成分案，並基於犯罪事實近似，將2案交由同一名檢察官偵辦。

新北地檢署上月公布板橋區知名連鎖幼兒園幼童毛髮檢驗結果，所有包括苯巴比妥等藥物均未驗出。先前士林地檢署就汐止區幼兒園部分，也以查無犯罪事實簽結。

侯辦指出，賴清德當時曾公開質疑，板橋幼兒園學童被餵食彩虹藥水後出現戒斷症狀，因此要求以侯友宜為首的新北市政府公開資訊；賴辦發言人、新北市議員戴瑋姍也在臉書貼文，直指餵藥案「侯友宜是始作俑者，有包庇之嫌」。

侯辦認為，具有醫師背景的賴清德，對於醫藥知識應比常人豐富，卻在真相未明前發表不實言論，經媒體報導後，不僅撕裂家長和老師間的信任，也嚴重傷害侯的名譽。侯辦曾要求賴等人限期道歉，可惜未獲善意回應，因此提告加重誹謗。

此外，台北市議員侯漢廷日前也因新北市幼兒園餵藥案，前往北檢告發、立委張宏陸等10人涉嫌違反總統選罷法，北檢基於侯辦與侯漢廷所告發的犯罪事實類似，決定分「他」字案，將2起告發案指分給同一位檢察官偵辦。

侯友宜競選辦公室與台北市議員侯漢廷分別為新北市幼兒園餵藥案對賴清德提告，北檢已完成分案。記者杜建重／攝影
侯友宜競選辦公室與台北市議員侯漢廷分別為新北市幼兒園餵藥案對賴清德提告，北檢已完成分案。記者杜建重／攝影

幼兒園 賴清德

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