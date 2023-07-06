新北幼兒園餵藥案 侯辦、議員告賴清德 北檢2案併辦

喧騰一時的新北市幼兒園餵藥案，在新北、士林兩地檢署鑑驗幼童毛髮無藥物反應後，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室和台北市議員侯漢廷，認為民進黨總統參選人賴清德涉嫌操弄新聞抺黑、造謠，日前分別至台北地檢署提告。北檢今已完成分案，並基於犯罪事實近似，將2案交由同一名檢察官偵辦。

新北地檢署上月公布板橋區知名連鎖幼兒園幼童毛髮檢驗結果，所有包括苯巴比妥等藥物均未驗出。先前士林地檢署就汐止區幼兒園部分，也以查無犯罪事實簽結。

侯辦指出，賴清德當時曾公開質疑，板橋幼兒園學童被餵食彩虹藥水後出現戒斷症狀，因此要求以侯友宜為首的新北市政府公開資訊；賴辦發言人、新北市議員戴瑋姍也在臉書貼文，直指餵藥案「侯友宜是始作俑者，有包庇之嫌」。

侯辦認為，具有醫師背景的賴清德，對於醫藥知識應比常人豐富，卻在真相未明前發表不實言論，經媒體報導後，不僅撕裂家長和老師間的信任，也嚴重傷害侯的名譽。侯辦曾要求賴等人限期道歉，可惜未獲善意回應，因此提告加重誹謗。