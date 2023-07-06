詐騙國人KK園區摘器官 主謀判刑8年 9人聆判後交保欣喜：可以回家了

手遊公司老闆陳姓男子等9人，為賺錢涉詐騙民眾「出國摘器官」，去年策劃詐騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區準備摘器官，幸好2名被害人分別支付100萬元泰達幣、機警逃回台灣脫險。士林地方法院今宣判，陳男等人犯意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判處應執行2年6月至８年不等徒刑。陳等人到庭聆判，審判長諭知已無羈押必要，裁定9人5萬至10萬元交保。被告開心的說「可以回家了！」

去年台版柬埔寨詐騙案件頻傳，外傳還有國人被帶往緬甸KK園區準備摘器官，士檢去年6月偵辦案件查出陳男等人涉犯，誘騙2名被害人出國，一舉查獲共犯羈押迄今。

陳等人今到庭聆判，法庭上擠滿了9名被告，法警在旁戒護，審判長逐一點名後宣判。陳男犯人口販運防制法意圖營利，以詐術摘取他人器官未遂罪，2罪，各處5年徒刑，應執行8年徒刑，其餘共犯遭判處2年6月以上不等徒刑。

審判長諭知，被告有人犯1罪、2罪，且部分被告供出共犯，依人口販運防制法可減刑，因此每人刑度不同，全案無羈押必要，陳、張10萬元交保、竇8萬元交保，其餘人5萬元交保，由法警帶回候審室辦理交保。審判長說「你們可以打電話辦保」法庭上的被告開心的說「可以回家了！」戴著口罩仍藏不住喜悅神情。

全案起源於，陳男得知可介紹他人出國全身摘器官牟取暴利，與朋友們，聯手誘騙被害人出國，製作「來吧！我們需要你」的工作宣傳，實際上私下談價碼「送1人出境可獲利新台幣200萬元」，共犯們替被害人辦護照、全身健康檢查、送機、出境結果轉知泰國器官買家等，坐等百萬報酬入袋。

陳男以高薪聘請精通英文的Ａ女到泰國當秘書，從事翻譯工作，2021年6月18日Ａ女獨自搭機出境，輾抵達緬甸邊境KK園區逼迫從事詐騙，驚覺受騙上網求救，聯繫緬甸台北經濟文化辦事處，通知Ａ女母親，媽媽2個月後支付折合新台幣100萬元的泰達幣給KK園區老闆，才沒被摘器官，順利回台。