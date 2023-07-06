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嘉義8旬婦50萬積蓄藏洗衣籃 女賊偷走一夜輸光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣務農老婦將積蓄50萬元藏在廚房洗衣籃，日前遭竊賊盯上被偷光，只留下1張千元大鈔掉落在地，警方循線追查發現，竊賊是家住雲林的54歲李姓女子，賭博後只剩3千多元，因有多項竊盜前科，遭依加重竊盜罪移送，檢方向法院聲請羈押獲准。

據了解，老婦高齡80歲，仍以種稻維生，平時一人獨居。她報案稱，才剛領回30萬元定存，以及收割稻作20萬元，因住家離農會有段距離，先把錢藏在廚房的洗衣籃裡，6月18日回家發現客廳地上有張千元鈔，查看發現積蓄全被偷光。

經警方循線追查，發現竊賊是家住雲林縣的54歲李姓女子，平時愛好賭博、嗜賭成性，才剛偷到手50萬元，不到一周時間就全輸光，身上只剩4千多元現金。李女稱患有強迫症，看到門窗沒鎖就忍不住，但因無就醫紀錄，警方不予採信。

偵查隊長洪武哲說，在布袋與朴子交界處發現竊賊身影，前天持搜索票到李女家中，查獲贓款4300多元，其餘贓款都被李女花光，警方依法移送嘉義地檢署偵辦。因李女有反覆犯罪之虞，檢方向法院聲請羈押，法院已裁定收押。

嘉義縣務農老婦50萬積蓄藏洗衣籃被偷，竊賊李女遭逮時只剩4千多元。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣務農老婦50萬積蓄藏洗衣籃被偷，竊賊李女遭逮時只剩4千多元。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣務農老婦50萬積蓄藏洗衣籃被偷，竊賊李女遭逮時只剩4千多元。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣務農老婦50萬積蓄藏洗衣籃被偷，竊賊李女遭逮時只剩4千多元。記者黃于凡／翻攝

賭博 廚房 嘉義

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