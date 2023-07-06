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假發票核銷動員費 後備幹部詐38萬拿去付餐費、紅白包

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大樹區後備輔導中心3名前後任主任，被控與中心王姓秘書、後備指揮部吳姓聯絡員以不實單據請領動員整備費，所得款項全用來支應中心餐酒費、紅白包、捐助款等雜項，前後詐得38萬餘元，橋頭地檢署昨發動搜索，因詐得款項全數繳回，今諭知王姓秘書10萬元、其餘4人各5萬元交保候傳。

全台各縣市行政區都設有後備輔導中心，主要以辦理後備軍人組織、宣傳、安全及召訓、防災、聯絡等工作。

檢廉查出，大樹區後備輔導中心王姓秘書，疑因單位業務經費不足，自2018年起，涉嫌以假發票等不實單據，向後備指揮部請領動員整備款及高雄市政府補助款。

等後指部核銷後撥款，王男再將補助款向用來支應中心餐酒錢、紅白包、捐助款等雜項，前後4年歷任3名輔導中心主任，合計4年共詐得38萬餘元補助款。

廉政署南部調查組接獲情資，昨天由橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官陳麗琇指揮偵辦，到後指部、黃姓現任主任，王姓、黃姓前主任等多人住處搜索，帶回負責核銷的吳姓聯絡員、王姓秘書，黃姓前後任主任共5人。

檢方複訊時，王男等人主動繳回全數詐得款項，訊後因無羈押必要，今諭知王姓祕書以10萬元交保，其餘4人則以5萬元交保候傳，全案朝利用職務機會詐取財物、行使公務員登載不實公文書等罪偵辦中。

高雄大樹區後備輔導中心幹部涉嫌以假發票請款，款項拿去支應餐酒費、紅白包，昨天被橋頭地檢署發動搜索。本報資料照片
高雄大樹區後備輔導中心幹部涉嫌以假發票請款，款項拿去支應餐酒費、紅白包，昨天被橋頭地檢署發動搜索。本報資料照片

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