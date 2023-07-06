傳假訊息「賣麵的老公確診」害生意一落千丈 她道歉沒用有罪還要賠錢

新冠肺炎肺肆虐期間人心惶惶，王姓女子、古姓男子在LINE群組轉傳「賣麵的老公去萬華確診隔離」、「店內有2-3個確診隔離」的假訊息，害麵店生意一落千丈，2人被依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，各判罰金2萬元確定；民事部分，台北地方法院判王女應賠償麵店老闆10萬元，可上訴。

王女2021年5月中旬在LINE群組「美好姐喝酒團」散播「賣麵的老公去萬華確診隔離」的不實訊息，古得知後再轉傳至「新店義消嫂子夫人團」群組，留言「賣麵的老公去萬華確診隔離」、「店內有2-3個確診隔離」，

法院認為，王女、古2人明知傳播新冠肺炎疫情不實訊息，極可能引發群眾恐慌，增加民眾間的不信任感，且損害麵店老闆的權益，2人坦承犯行，但未能賠償老闆的損害，態度尚可，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，各處罰金2萬元定讞。

民事部分，麵店老闆認為假訊息讓他頻遭鄰居、親友議論，麵店生意一落千丈，提告要求王女、古連帶賠償135萬餘元，但法院審理期間，老闆變更只請求王女賠償營業損失15萬元、精神慰撫金15萬元，共計30萬元。

王女指出，她學歷不高、判斷力薄弱，轉傳訊息只是要提醒朋友小心點，沒有要妨害麵店老闆的名譽，且她經過麵店有看到消毒中和貼紅單，也聽到附近鄰居提及相關消息，她不知道行為已經違法，事後也二度登門向麵店老闆道歉。

王女認為，新冠肺炎影響民生遍及各行業，麵店經濟上損失不應該轉嫁於她，且她受雇於彩券行，薪資微薄，名下也沒有任何財產，還需奉養高齡母親，請法院考量她的經濟狀況。