買凶宅和父親共謀墊高價金 新北市議員曾煥嘉詐貸被判5月徒刑
前台北縣議員曾文振與其子即現任國民黨新北市議員曾煥嘉，2016年5月以1110萬元買下位於新北市板橋區的凶宅，卻在辦理貸款時掩飾買的是凶宅，藉此將交易價額墊高為1800萬元，向銀行詐貸。新北地方法院依詐欺取財罪處曾文振6月徒刑、曾煥嘉5月徒刑，均可易科罰金。
判決指出，曾文振與曾煥嘉由里長介紹得知邱姓男子有意賣房，雙方約定在2016年5月14日到曾煥嘉議員服務處洽談，邱男到場後立刻告知房屋因女兒曾在內燒炭屬於凶宅，開價1200萬元，曾文振以凶宅、開價過高等，殺價到1110萬元，雙方同意後成交。但曾文振和曾煥嘉為向銀行詐貸，由曾文振指示房仲要求代書在買賣契約書虛偽填上買賣價金1800萬元，在另一份協議書以手寫方式，補上由賣方補貼買方690萬元等，營造買方簽約後才發現房屋為凶宅、協議減價補貼的假象，並隱匿協議書，以不實契約書向銀行順利申辦購屋貸款1200萬元。
曾文振坦承知道房屋為凶宅，並且有購屋、貸款，但否認有詐欺取財意圖，稱當時都是仲介找代書辦理，「我都不清楚」，強調銀行也有賺到利息，沒有超貸，其辯護人則稱曾文振早已償還貸款與利息，早於原本約定的還款年限，銀行未受任何損害。
曾煥嘉則稱不知道房屋是凶宅，被父親叫回服務處簽名就簽了，簽名時契約書與協議書都是空白的，沒看到買賣價金與地址，也不知事後會申辦貸款。
合議庭以其他證人證明曾文振與曾煥嘉在簽訂契約書、協議書時均全程在場，而賣家一開始就告知房屋是凶宅，兩人應知悉房屋是凶宅、契約書上記載1800萬元為墊高的買賣價金，認為兩人辦理貸款時，未誠實告知房地交易金額與房屋為凶宅，是施用詐術的行為，並使銀行造成估價上錯誤，不因詐欺後已清償貸款及利息而有不同，僅能作為梁刑時參考。
合議庭審酌曾文振身為建設公司經營者、曾煥嘉身為新北議員、是民意代表，均屬於具相當社會地位與經濟能力者，竟以買賣價金不實的契約書向銀行辦理借貸，又隱匿不提出協議書，使銀行陷於錯誤核貸高達1200萬元，受有相當損害。考量兩人犯後否認犯罪、但曾文振將貸款本金利息全額清償，銀行未受到實質損害等，依詐欺取財罪處曾文振6月徒刑、曾煥嘉5月徒刑，均可易科罰金。
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