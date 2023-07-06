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前議長郭信良疑涉土地重劃 台南地政局也遭搜索
無黨籍台南議員郭信良今天傳出遭搜索，台南地檢署指揮高雄市調處等單位，上午7點多出擊同步到郭的服務處、辦公室、服務處、住處及台南市府地政局等處共計10多處搜索，傳喚郭信良及證人等10多人偵訊，並查扣相關證據資料，釐清案情。
據指出，全案疑與台南土地重劃案有關，檢調同步也搜索地政局市地重劃科等單位。台南市議會定期會甫結束，檢調同步搜索郭的服務處、市議會辦公室及市府地政局等單位，郭信良人在服務處，配合檢調人員搜索，郭也傳喚到案說明。
檢方指出，主任吳維仁、檢察官林怡君、徐書翰共同組成專案小組，上午6時30分，指揮高雄市調查處、南部地區機動工作站、航業處高雄調查站、台南市調查處、市刑大隊等單位分別持搜索票，分由檢察官錢鴻明、徐書翰及蔡佰達前往郭辦公室、服務處及住處，以及台南市府地政局及相關涉案人員住處等共10餘處搜索，並查扣相關證據資料，帶回相關涉案人及證人共10餘人進行偵訊，釐清案情。
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