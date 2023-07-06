快訊

邀柯文哲上凱道互相作球 黃國昌真能成為民眾黨活棋？

富商老公Bruce身家背景被起底 李玟立遺囑40億財產全留給「最愛的她」

評／布農八部合音不是八部合音？文史作家揭露長年爭議始末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前議長郭信良疑涉土地重劃 台南地政局也遭搜索

聯合報／ 記者邵心杰林伯驊／台南即時報導

無黨籍台南議員郭信良今天傳出遭搜索，台南地檢署指揮高雄市調處等單位，上午7點多出擊同步到郭的服務處、辦公室、服務處、住處及台南市府地政局等處共計10多處搜索，傳喚郭信良及證人等10多人偵訊，並查扣相關證據資料，釐清案情。

據指出，全案疑與台南土地重劃案有關，檢調同步也搜索地政局市地重劃科等單位。台南市議會定期會甫結束，檢調同步搜索郭的服務處、市議會辦公室及市府地政局等單位，郭信良人在服務處，配合檢調人員搜索，郭也傳喚到案說明。

檢方指出，主任吳維仁、檢察官林怡君、徐書翰共同組成專案小組，上午6時30分，指揮高雄市調查處、南部地區機動工作站、航業處高雄調查站、台南市調查處、市刑大隊等單位分別持搜索票，分由檢察官錢鴻明、徐書翰及蔡佰達前往郭辦公室、服務處及住處，以及台南市府地政局及相關涉案人員住處等共10餘處搜索，並查扣相關證據資料，帶回相關涉案人及證人共10餘人進行偵訊，釐清案情。

檢調今晨搜索行動，郭信良人在服務處，配合檢調人員搜索，隨後傳喚到案，前往台南地檢署說明。記者林伯驊／攝影
檢調今晨搜索行動，郭信良人在服務處，配合檢調人員搜索，隨後傳喚到案，前往台南地檢署說明。記者林伯驊／攝影

郭信良

延伸閱讀

南市前議長郭信良被搜索 藍營：「報復性」勢力反撲

影／疑涉土地重劃案 郭信良遭搜索2小時 搭自己車赴南檢應訊

前台南市議長郭信良遭搜索 南檢稍晚說明

獨／台南前議長郭信良遭搜索 檢調拂曉衝服務處

相關新聞

前議長郭信良疑涉土地重劃 台南地政局也遭搜索

無黨籍台南議員郭信良今天傳出遭搜索，台南地檢署指揮高雄市調處等單位，上午7點多出擊同步到郭的服務處、辦公室、服務處、住處...

影／疑涉土地重劃案 郭信良遭搜索2小時 搭自己車赴南檢應訊

台南檢調今天搜索無黨籍台南議員郭信良，上午7點同步到郭的服務處、南市議會等地，經過2個小時多，約9點22分郭信良跟調查局...

抓到自家人！ 南投2線4警官酒駕闖紅燈拒測 記大過調職

南投縣警察局2線4星蔡姓警務參，本周一深夜駕車行經南投市彰南路三段開車闖紅燈，遭南投分局攔查取締，巡邏員警過程中發現蔡男...

退役陸軍中將偷吃女律師顧問 竟反告暴瘦15公斤人夫求償20萬

曾任陸軍軍官學校校長、陸軍司令部參謀長的退役中將全子瑞，與已婚律師事務所廖姓女顧問發生婚外情，法院判全、廖女應賠償李姓丈...

周玉蔻、徐巧芯差點被老婦利用來整仇家 原因竟是「比較會追究」

台北市金品大廈社區管委會前主委許嫈嬉與潘姓女住戶有爭執，後來陳姓住戶經選舉為主委後，她搬離社區，冒用潘婦、陳姓主委名義在...

詐騙國人KK園區摘器官 主謀判刑8年 9人聆判後交保欣喜：可以回家了

手遊公司老闆陳姓男子等9人，為賺錢涉詐騙民眾「出國摘器官」，去年策劃詐騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區準備摘器官，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦