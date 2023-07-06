前議長郭信良疑涉土地重劃 台南地政局也遭搜索

無黨籍台南議員郭信良今天傳出遭搜索，台南地檢署指揮高雄市調處等單位，上午7點多出擊同步到郭的服務處、辦公室、服務處、住處及台南市府地政局等處共計10多處搜索，傳喚郭信良及證人等10多人偵訊，並查扣相關證據資料，釐清案情。

據指出，全案疑與台南土地重劃案有關，檢調同步也搜索地政局市地重劃科等單位。台南市議會定期會甫結束，檢調同步搜索郭的服務處、市議會辦公室及市府地政局等單位，郭信良人在服務處，配合檢調人員搜索，郭也傳喚到案說明。