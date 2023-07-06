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台南改裝車深夜噪音橫行 警公布科技執法點
台南永康警分局昨晚結合環保局、監理站及交通大隊在經常出現改裝車的永大路周邊道路路口聯合稽查改裝汽機車。共查獲擅自改裝LED強光燈25輛，違規改裝燈色5輛，未帶安全帽2件，無照駕駛1件，越級駕駛1件，沒入拼裝電動二輪車1輛，合計取締35件。另配合環保局「寧靜專案」在中山南路裝設聲音照相系統，取締深夜改裝車輛噪音，已取締6件，將依噪音分貝數處1800元到3600元罰款。
永康分局表示，根據民眾最近陳情案件及110報案，分析永康地區噪音熱點在中山南路、永大路、中正北路、復國一路及大灣路等路段，這次配合環保局架設聲音照相科技執法，在深夜、凌晨好發時段啟動寧靜專案加強取締。
交通組組長葉敏旭說，交通組分析改裝噪音車輛出沒地點，配合環保局執行「寧靜專案」，在台20線中山南路裝設聲音照相科技執法設備，全天候執法，系統可代替傳統人力，執行稽查作業，違規減少後再轉移地點。
他說，科學儀器可持續監測，不因人力中斷，且可前往人力較難執行處進行取締，補強深夜警力，分局會加強與環保局橫向聯繫，滾動式檢討噪音熱點，適時移往熱點執法，遏止改裝車違規歪風。
警方表示，暑假開始青少年騎乘改裝車發出巨大噪音、發生交通事故明顯增加，未來兩個月暑假期間會針對青少年違規加強取締。
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