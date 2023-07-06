「社運醫師」柳林瑋強制猥褻案判8月 今刑滿出獄

「社運醫師」柳林瑋曾參與太陽花運動，2017年被控性騷擾，遭檢方依強制猥褻罪嫌起訴，2022年全案定讞，處有期徒刑8月，11月17日到宜蘭地檢署報到，赴宜蘭監獄服刑，由於累進處遇刑期縮短，預計今天刑滿出獄。

柳林瑋是太陽花運動「沃草」、洪仲秋事件「公民1985行動聯盟」、臉書粉專「美的好朋友」等創辦人，被稱為社運醫師，2017年被1名女性指稱，4月間曾在車內擁抱、強吻她，後續又有2名女子跳出來控訴，台北地檢署以3個強制猥褻罪嫌起訴。

台北地院一審認為3名被害者所言非虛，各處8月、8月、9月有期徒刑，應執行1年6月；柳林瑋不服上訴，高院認定柳強制猥褻第1位被害人，後2起罪證不足改判無罪，處8月有期徒刑，柳再上訴，最高法院駁回，全案定讞。

柳林瑋聲請改赴原戶籍地宜蘭發監，北檢同意，囑託宜檢去年10月31日發監，柳以身體不適請假延期，11月17日才報到入獄服刑。服刑期間，柳曾以自己通過民間公司測謊為由，聲請再審及停止刑罰，皆遭高院、最高法院駁回。