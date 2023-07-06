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扯5億男命案下架民進黨？ 中市黨部主委收恐嚇信 1婦被逮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生日前接獲一張「下架民進黨！滾出政壇！」恐嚇傳單，批評「5億高中生命案，再白癡也知道是非常明顯謀財害命，竟然排除他殺」等語，還揚言殺光蔡英文總統、民進黨立委、法官、廢死聯盟及其全家，警方逮1涉案婦人，詢後依恐嚇罪嫌法辦，李天生今譴責暴力行為，並呼籲各界理性面對政治。

涉案女子表示，她是民進黨支持者，因不滿民進黨施政不力，犯罪越來越猖狂，司法依然沒有效率，曾經先後向民進黨立委反映，但是沒有結果，因此轉向李天生投訴。

李天生位於大里新生西路的服務處人員上月19日上班時，發現信箱被放置一張標題為「下架民進黨！滾出政壇」的恐嚇傳單，經調閱監視影像發現，一名年約40歲婦人在前一天下午4時38分，刻意戴帽子、口罩遮掩，趁著假日服務處沒人放置傳單。

傳單中批評，「5億高中生命案，再白癡也知道是非常明顯謀財害命，竟然排除他殺」，並痛批「民進黨挺廢死，挺假人權，天真以為人可教化」、「民進黨執政N年，司法依然沒效率」、「民進黨讓台灣變成犯罪天堂，讓人民無法安心生活」等語，最後並說「歡迎大家把蔡英文及其全家、民進黨立委及全家、法官及其全家、廢死聯盟及其全家，全部都殺光都沒關係，因為殺人不用償命，盡量殺！」

李天生表示，由於傳單內容為可受公評的公共事務，原本不以為意，不料傳單最後一段涉及眾多人物安全，考量總統、立委選舉快到了，擔心有人遭煽動做出不理性行為，決定向警方報案，並譴責暴力恐嚇。

警方表示，獲報後經調閱監視器，逮捕涉案婦人，婦人精神狀態正常，承認傳單是自己製作，警方詢後依恐嚇罪嫌函送法辦。

民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生日前接獲一張「下架民進黨！滾出政壇！」恐嚇傳單。圖／李天生提供
民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生日前接獲一張「下架民進黨！滾出政壇！」恐嚇傳單。圖／李天生提供
1名婦人日前在民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生服務處放置恐嚇傳單。圖／李天生提供
1名婦人日前在民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生服務處放置恐嚇傳單。圖／李天生提供

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