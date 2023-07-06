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抓到自家人！ 南投2線4警官酒駕闖紅燈拒測 記大過調職

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警察局2線4星蔡姓警務參，本周一深夜駕車行經南投市彰南路三段開車闖紅燈，遭南投分局攔查取締，巡邏員警過程中發現蔡男有酒容酒氣情形，經告知酒測相關權利後，蔡男表明拒測，因而依法製單舉發並扣車。

南投縣警局表示，本於縣內執行酒駕零容忍勤務，次日隨即召開考績會，決議將蔡姓警務參，依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」相關規定，予以記一大過處分，報請調整服務地區，加強列管考核，並從嚴從速追究相關人員考核監督責任。

南投縣警局指出，61歲的蔡姓警務參，是7月3日23時3分許，下班後駕駛小客車，行經南投市彰南路三段與福崗路口因違規闖紅燈左轉，遭南投分局執行巡邏勤務員警攔查取締，過程中有明顯酒氣情形，雖告知酒測相關權利蔡男仍表明拒測，因而舉發並扣車。

據了解，蔡姓警務參不是主管職位，目前在縣警局業務負責審核公文，酒後雖極表悔意，但縣警局次日仍立即召開考績會處分蔡男，為落實防制員警酒後駕車，更要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處及權益損失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影
南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影
南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影
南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影
南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影
南投縣內執行酒駕零容忍勤務，本周一深夜南投分局抓到自家高階警官，縣警局決議記大過調職。記者黑中亮／攝影

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