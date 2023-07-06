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麥當勞內當眾露鳥 嘉義男被判處拘役30日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義林姓男子今年5月間凌晨在市區某麥當勞速食店內涉嫌公然打手槍，警方據報將林男帶回偵辦，檢方聲請簡易判決，嘉義地方法院依公然猥褻罪判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

年約60歲林男在今年5月18日凌晨1點30分許，在麥當勞座位區內，明知當時還在營業時間，還有店員及顧客在場，他涉嫌在座位，以俗稱「打手槍」的方式，裸露生殖器以手撫摸作猥褻行為。

警方接獲報案將林男帶回訊問，在證人指證下，林男坦承不諱，警方偵訊後送嘉義地檢署，檢察官偵查終結向法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，被告在不特定人得共見共聞的速食店內，公然以俗稱「打手槍」的方式裸露生殖器，以手撫摸而為猥褻行為，造成在場的人驚嚇、反感，破壞社會善良風俗，考量犯後坦承犯行、及其素行、犯罪動機、目的手段、知識程度、家庭經濟等，依犯公然猥褻罪處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

男子於麥當勞速食店內涉嫌妨害風化，被判處拘役30日。圖／本報資料照片
男子於麥當勞速食店內涉嫌妨害風化，被判處拘役30日。圖／本報資料照片

猥褻 嘉義 麥當勞

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