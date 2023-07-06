麥當勞內當眾露鳥 嘉義男被判處拘役30日

嘉義林姓男子今年5月間凌晨在市區某麥當勞速食店內涉嫌公然打手槍，警方據報將林男帶回偵辦，檢方聲請簡易判決，嘉義地方法院依公然猥褻罪判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

年約60歲林男在今年5月18日凌晨1點30分許，在麥當勞座位區內，明知當時還在營業時間，還有店員及顧客在場，他涉嫌在座位，以俗稱「打手槍」的方式，裸露生殖器以手撫摸作猥褻行為。

警方接獲報案將林男帶回訊問，在證人指證下，林男坦承不諱，警方偵訊後送嘉義地檢署，檢察官偵查終結向法院聲請簡易判決處刑。