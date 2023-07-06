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退役陸軍中將偷吃女律師顧問 竟反告暴瘦15公斤人夫求償20萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾任陸軍軍官學校校長、陸軍司令部參謀長的退役中將全子瑞，與已婚律師事務所廖姓女顧問發生婚外情，法院判全、廖女應賠償李姓丈夫15萬元確定；全不滿李寄電子郵件給廖女上司稱他和廖女搞外遇並逼老婆離婚，提告求償20萬元，台北地方法院判全敗訴，可上訴。

全子瑞（63歲）曾任陸軍花防部指揮官、司令部參謀長、教準部指揮官等職。廖女在知名律師事務所擔任顧問，2017年和同事務所的李姓工程師結婚，但婚姻僅維持2年多，2020年2月19日離婚。

李不滿全、廖女有不正當男女關係，遭背叛讓他夜夜難眠、憤怒並覺得「噁心」，體重驟減15公斤，他認為全子瑞不但曾是中華民國陸軍中將，還擔任過許多高層職務，而妻子年收入600萬，要求2人連帶賠償200萬元；法院認定2人有親密之舉，判賠15萬元確定。

全子瑞提告主張，李懷疑他和廖女有婚外情，除了透過臉書聯繫他的前妻，挑撥2人之間的感情，導致夫妻關係破裂；李2019年4月間寄發電子郵件給廖女多位上司，「我於2/27發現廖女有外遇，且外遇對象全子瑞已在家中居住一段時間」、「全子瑞為了跟廖女在一起，逼他老婆離婚」等語。

全子瑞認為李不實的郵件內容，侵害她的名譽權，是他在社會的評價受到貶抑，且言論僅涉及他的私德，與公共利益無關，提告要求李賠償20萬元，並應將民事實審判決書內容寄發給廖女及上司們。

李抗辯指出，是因為廖女先寄發電子郵件給自己的上司，稱他搶奪手機、施用暴力，他為了釐清事實，認為有澄清的必要，且全子瑞和廖女的緋聞廣為事務所員工知悉。

李認為，全子瑞是退役陸軍中將，現任陸軍軍官學校校友基金會執行長，是公眾人物，私德也是可受公評之事，全外遇一事，網路上已有討論，因此晉升上將無望才提早退休，認為全請求沒有理由。

法院認為，李的言論雖然對於全子瑞名譽、社會評價有所貶損，但李指全和廖女外遇，在當時情形下不完全屬於私德，李的言論內容也是基於自衛、自辯而善意發表言論，另指全逼迫妻子離婚，也經合理查證可免責，判全子瑞敗訴。

陸軍前中將全子瑞。圖／聯合報系資料照片
陸軍前中將全子瑞。圖／聯合報系資料照片

陸軍 外遇 離婚

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