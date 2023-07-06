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台中男買便當違停被錄影 惱羞成怒打瞎住戶左眼判1年9月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子為買便當違停在童姓住戶家門前，他見童持手機錄影蒐證竟暴怒，痛譙三字經又衝上前拍落手機、打瞎對方左眼；法院審酌，黃男妨害他人出入在先又施暴，但考量黃已全額賠償、雙方和解，減刑後依傷害致重傷罪判他1年9月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，黃男2021年11月3日打算違停在童姓男子家門前，黃不滿童拿手機錄影當眾飆三字經、辱罵他垃圾，又衝上前拍落他手機、徒手猛毆童的左眼。

2人拉扯過程童慘遭黃壓制在地，還不斷揮打他左眼、臉頰，把童男打到顏面挫傷，左眼球也併發結膜下出血經治療後仍一目失明

法院審理時，黃否認重傷害僅坦承強制、普通傷害，辯稱沒有打瞎童男眼睛的故意。黃的辯護人則說，黃男是因為童拿手機拍攝，為保護自己肖相權、隱私權，且因童不願意停止拍攝才撥掉他手機，並非故意下手也沒過重，且黃過去有黃斑部病變，無法認定失明是黃造成。

法院查，全案是因黃先違停在童家前，童才會拿手機錄影，黃買完便當回來雖是先和善跟童說「不需要這樣」，但見對方持續拍攝立刻情緒失控辱罵、施暴。

法院參酌鑑定醫師說法，發現童男左眼原本因黃斑部病變屬於低視力，後來遭黃男毆打後外傷才造成失明，監視器也拍到雙方扭打過程，黃有以手壓在童左臉，且童就醫時眼睛已腫脹流血，認定黃毆打行為和童眼睛失明間有因果關係。

法院審酌，黃已和童和解賠償完畢，童也具狀撤告表示不追究，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，但仍考量黃男違停、妨害他人出入在先，被拍攝竟失控打瞎童左眼，依傷害致重傷害罪判黃1年9月，緩刑3年，向公益團體提供120小時勞務。

黃男違停在童姓住戶家門前，他不滿童持手機錄影竟將對方打瞎左眼，法院依傷害致重傷罪判黃1年9月，緩刑3年。記者曾健祐／攝影
黃男違停在童姓住戶家門前，他不滿童持手機錄影竟將對方打瞎左眼，法院依傷害致重傷罪判黃1年9月，緩刑3年。記者曾健祐／攝影

失明 違停 便當

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