只是被閃大燈 他台74飆到130公里逼車、猛拍窗嗆輸贏

台中陳姓男子開車經台74線換車道沒打方向燈，被後方賴姓駕駛閃大燈示警，陳竟失控沿途連按喇叭、閃燈，還在速限僅80公里道路上狂飆至130公里逼車，追下交流道猛拍賴車門嗆輸贏；法院認為，陳造成賴男心理壓力、公眾危險，依公共危險罪判他3月，可上訴。

檢警調查，陳男2022年6月11日開車經台74線東山交流道附近要變換車道沒打方向燈，後方賴姓駕駛則閃大燈示警，未料竟引發陳不滿，明知當時晚上8點多車流不少還下雨，竟接連對賴男按喇叭、閃大燈及追逐，

陳甚至還以高達時速130公里車速行駛，又驟降屢次逼近賴的車併排，期間還疑似拿車內飲料杯朝賴車丟，直到賴下交流道於豐原區等紅燈，陳又追上直接下車猛拉他車門、拍打車窗，見對方錄影還嗆「不用在那邊錄影，要就直接下來」，經對方報警提告。

法院審理時，陳遭賴超車時閃大燈才不滿，並且一路尾隨要對方下車，但矢口否認強制、妨害公眾往來犯行，辯稱說「我只是想叫對方下車，問他為何開那麼快」。

法院勘驗相關行車記錄器，認定陳男閃大燈追逐、以時速130公里行駛降速逼近，又持東西丟對方車，甚至跨越分隔線逼近等行為，造成賴男正常行向受阻，雖非直接施予暴力於賴身體，但客觀上已足對他產生心理強制作用，符合強制、妨害公眾往來。