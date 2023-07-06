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又詐貸 鼎興牙材何宗英再判6年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

鼎興牙材負責人何宗英昨天依銀行法詐欺銀行罪判刑6年10月。本報資料照
鼎興牙材負責人何宗英昨天依銀行法詐欺銀行罪判刑6年10月。本報資料照
鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚，被控向永豐銀行詐貸十八億元，台北地方法院昨天依銀行法詐欺銀行罪，判何有期徒刑六年十月、江女有期徒刑六年、張有期徒刑五年。可上訴。

合議庭昨天宣判部分，是繼何宗英「假支票詐貸」、「華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」案後，法官另一波審結有關詐貸案件。前二案何宗英分別被判刑十八年、九年二月，案件都上訴中。

依檢方起訴資料，二○○八年鼎興牙材出現資金缺口，何宗英指示江美玉向多家牙醫診所借用支票，涉案牙醫診所即配合開出三千萬元至八億元的支票，協助鼎興向九家銀行、四家租賃公司貸款三二二次，詐得三十七億元。

何、江持續犯案，又向華南銀行、台灣工銀租賃詐貸，還造成六億元的銀行呆帳。

何宗英昨被判刑案件，是二○一四年他以支票擔保，請江美玉向多家牙醫診所交換同額支票，製造虛偽交易金流，再向永豐銀詐貸十八億八千萬元，與相關債權銀行或租賃公司「借新還舊」，法官認定何男、江女、張男三人共犯銀行法詐欺銀行罪。

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