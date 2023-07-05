快訊

李玟離世 粉絲湧入迪士尼哀悼 「謝謝妳唱活花木蘭」

李玟不敵憂鬱症輕生 醫曝2大難關：巧碰女性好發年齡、季節轉換

李玟香港公寓逝世「8旬母親最先發現」 憂鬱症內幕曝光難救回

酒駕男急騎機車滑倒撞前車 再遭後方酒駕友人輾斃

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣薛姓男子去年與杞姓友人徹夜聚會飲酒後，相約再騎車去吃早餐，但杞男酒駕騎機車行經芬園鄉彰南路時，與無照駕駛的游男相撞倒地，再遭後方酒駕友人薛男輾斃，彰化地方法院依過失致死罪，判刑薛男3年6月、游男10月 。

判決書指出，薛男去年1月9日凌晨1時與友人杞男等共4人一起在南投草屯一家KTV聚會並喝啤酒，直到清晨5時，4人搭計程車回到杞男住處後，杞男表示要騎車去吃早餐，薛男也酒駕開自小客車載另名友人要到早餐店與杞男會合。

游男駕照雖已遭吊銷，卻於當日清晨午5時36分，無照開車行經芬園鄉成功路與彰南路交岔路口，欲左轉往彰南路時，適逢杞男也騎重機到達路口，杞男當時時速約85公里疾駛而至，看到游男所駕自小客車時，在游車前失控滑倒，並撞擊到游車。

而隨後酒駕而到的薛男因酒後導致注意力及反應力減低，直接輾壓過杞男，造成杞男骨折，臟器都被撞裂，傷重身亡，事後檢測出薛男酒測值每公升0.88毫克，杞男酒測值為0.729毫克。

判決書指出，杞男因撞到游車倒地時，游男竟未趕緊在適當距離處豎立標誌或其他明顯警告設施，由於薛男是在杞男倒地後約1分41秒才隨後而到，且游男2016年間即曾因無照駕車犯過失傷害罪被判刑2月，仍未記取教訓，且事後未與被害人家屬達成和解，最後是由游男的保險公司支付被害人家屬200萬元。

薛男則酒駕，吐氣酒精濃度高達每公升0.88毫克，其注意力及反應力已不能安全駕駛，且未注意車前狀況及到路口未減速，而直接輾過杞男，造成杞男死亡，其過失責任甚明，不過薛男已與杞男父母達成和解，賠償200萬元。彰化地方法院依過失致死罪，將薛男判刑3年6月，將游男判刑10月。

杞男酒駕高速騎機車滑倒並撞上前方車輛倒地，再遭從後方而來的友人薛男輾斃。資料照／民眾提供
杞男酒駕高速騎機車滑倒並撞上前方車輛倒地，再遭從後方而來的友人薛男輾斃。資料照／民眾提供

酒駕 早餐店

延伸閱讀

南投縣警局高官開車闖紅燈 有酒氣拒測遭記1大過

獨留3歲女兒在家墜樓 父涉過失致死罪起訴

早上8點多通勤尖峰擋路中「害竹科人塞爆」 警一查駕駛酒駕睡死

台中男酒駕闖紅燈害18歲高中生撞噴飛慘死 下場判4年10月

相關新聞

吃到飽偷外帶被抓包 女網紅竟誣陷店家「假和牛」遭判刑

本名鍾馥羽的網紅直播主鍾小羽，去年在新竹縣某麻辣鍋吃到飽用餐時直播，被網友發現她偷食材通報店家，鍾女事後惱羞成怒，在臉書...

酒駕男急騎機車滑倒撞前車 再遭後方酒駕友人輾斃

彰化縣薛姓男子去年與杞姓友人徹夜聚會飲酒後，相約再騎車去吃早餐，但杞男酒駕騎機車行經芬園鄉彰南路時，與無照駕駛的游男相撞...

名畫家侯翠杏逛SOGO遭電線絆倒自己也有責 獲賠金額幾乎砍半

知名抽象畫家侯翠杏5年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SO...

一直詐貸犯三案！鼎興牙材何宗英判18年、9年2月 今再判6年10月

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地院審理，今天依銀行法詐欺銀行罪判...

絕不和解！周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟再點3人：欠我一個道歉

名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上指前中華民國小姐張淑娟是和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前發生緋聞的女主角，張淑娟憤而提告，...

男賣銀行帳戶卻橫死公園 死者母當庭批4嫌無恥

桃園市一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕押人毆打的梁姓、施姓和羅姓3名男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦