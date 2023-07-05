酒駕男急騎機車滑倒撞前車 再遭後方酒駕友人輾斃

彰化縣薛姓男子去年與杞姓友人徹夜聚會飲酒後，相約再騎車去吃早餐，但杞男酒駕騎機車行經芬園鄉彰南路時，與無照駕駛的游男相撞倒地，再遭後方酒駕友人薛男輾斃，彰化地方法院依過失致死罪，判刑薛男3年6月、游男10月 。

判決書指出，薛男去年1月9日凌晨1時與友人杞男等共4人一起在南投草屯一家KTV聚會並喝啤酒，直到清晨5時，4人搭計程車回到杞男住處後，杞男表示要騎車去吃早餐，薛男也酒駕開自小客車載另名友人要到早餐店與杞男會合。

游男駕照雖已遭吊銷，卻於當日清晨午5時36分，無照開車行經芬園鄉成功路與彰南路交岔路口，欲左轉往彰南路時，適逢杞男也騎重機到達路口，杞男當時時速約85公里疾駛而至，看到游男所駕自小客車時，在游車前失控滑倒，並撞擊到游車。

而隨後酒駕而到的薛男因酒後導致注意力及反應力減低，直接輾壓過杞男，造成杞男骨折，臟器都被撞裂，傷重身亡，事後檢測出薛男酒測值每公升0.88毫克，杞男酒測值為0.729毫克。

判決書指出，杞男因撞到游車倒地時，游男竟未趕緊在適當距離處豎立標誌或其他明顯警告設施，由於薛男是在杞男倒地後約1分41秒才隨後而到，且游男2016年間即曾因無照駕車犯過失傷害罪被判刑2月，仍未記取教訓，且事後未與被害人家屬達成和解，最後是由游男的保險公司支付被害人家屬200萬元。