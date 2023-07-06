涉貪起訴 澎縣議長劉陳昭玲1千萬交保

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，遭押3個月後昨以1千萬交保。本報資料照 澎湖縣6連霸議長劉陳昭玲涉縣府人事關說、收賄等案，遭法院羈押禁見3個月，全案前天偵結起訴，澎湖地方法院昨衡量她已認罪，無繼續羈押必要，昨裁定以1000萬交保，限制出境、出海8個月，且需每天到派出所報到，劉陳家人昨備好1000萬現款送至地院，讓她順利交保返家。

劉陳昭玲和機要秘書陳淑美捲入貪瀆案，遭檢方以共同犯貪汙治罪條例起訴。另涉案的澎湖公共車船管理處前處長賴淨明等8人坦承犯行，分別繳公庫5萬至30萬元，獲緩起訴處分。劉陳移審澎湖地方法院，昨午裁定1000萬交保。

據了解，開庭審理過程，羈押3月餘的劉陳昭玲出庭時頭髮已斑白、憔悴許多，院方原諭令交保金1600萬元，律師指不符罪刑比例，院方考量後折衷裁定1000萬元交保，劉陳昭玲家屬隨即提著內裝千萬現金手提袋辦理交保。至於後續是否辭掉議長職務，澎湖縣議會將於臨時會討論。