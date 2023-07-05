快訊

不再是地球上最幸福的國度！不丹年輕人出走他鄉 背後原因曝光

洪曉蕾住ICU病情「比昨天好轉」 前夫更新病況：感謝大家對蕾蕾關心

洪曉蕾扁桃腺炎住進ICU 醫曝須插管治療情況少見：恐併發這嚴重疾病

吃到飽偷外帶被抓包 網紅竟誣陷店家假和牛遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

本名鍾馥羽的網紅直播主鍾小羽，去年在新竹縣某麻辣鍋吃到飽用餐時直播，被網友發現她偷食材通報店家，鍾女事後惱羞成怒，在臉書上標註店家，並指該店食材「冷凍過期不新鮮」、「黑心龍蝦」、「假和牛」，新竹地院認鍾女犯後態度不佳，最後依竊盜與誹謗罪判鍾女4月有期徒刑。

判決書指出，去年1月23日下午3時許，鍾女在新竹縣一家麻辣鍋放題餐廳用餐時，明知該餐廳採取「吃到飽」消費方式，竟趁工作人員不注意時，將已煮熟的牛肉約5、6片、龍蝦2隻、白蝦2隻放入私自準備的塑膠袋內。

由於鍾女用餐時開直播，網友看到她疑似有偷食材的行為，立即打電話通報店家。店家問鍾女，她一開始還說沒有，接著突然把整袋食材拿到桌面，說是太燙要把食材放涼，還抱怨食材不新鮮。

鍾女離開餐廳後，在臉書「鍾小羽Kay’s family」粉絲團內標註該餐廳，並發布：「死不承認自己東西冷凍過期不新鮮...這種黑心龍蝦吃了掛急診都不只600了...店長還死不承認龍蝦食物都有問題....龍蝦是黑的，和牛是假的，騙鄉下人不懂是嗎？...底下附黑心龍蝦相片，各位朋友如果不怕拉肚子可以去嚐嚐，出事我不負責喔！」等言論，遭店家憤而提告。

鍾女事後矢口否認竊盜，稱因龍蝦是黑的，要拿出去化驗，牛肉吃起來口感很柴，也不是和牛，她是照親身的經驗去描述，否認誹謗。

法官勘驗現場錄影，發現鍾女將食材放進個人準備的塑膠袋內，顯見其主觀上有竊盜犯意。法官也認為，鍾女若發現龍蝦過期發黑，剛上桌時就該反映，豈會仍將龍蝦燙熟來吃？且鍾女未進一步合理查證，就恣意說餐廳的牛肉是「假和牛」，顯然有加重誹謗的主觀犯意及客觀行為。

法官審酌鍾女有因竊盜前科、素行不佳，迄今未向被害店家道歉，也未獲取諒解，且犯後態度不佳、始終否認犯行，最後依竊盜罪判刑3月、散布文字誹謗罪3月，應執行有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

網紅直播主鍾小羽（左）因偷食材又誣陷店家黑心食材，遭法院判刑4月。圖／翻攝自「鍾小羽Kay’s family」粉絲頁
網紅直播主鍾小羽（左）因偷食材又誣陷店家黑心食材，遭法院判刑4月。圖／翻攝自「鍾小羽Kay’s family」粉絲頁

餐廳 竊盜 直播主

延伸閱讀

漢來美食暢享美國牛肉 還抽6000元餐券

漢來美食暢享美國牛肉 還抽6000元餐券

跳島777／難忘大鵬灣超狂龍蝦鮑魚粥補給與小琉球大海龜 帶著往生戰友跑金門站更帶勁

穿「比基尼」吃王品「套餐1折」！5大鍋物品牌都適用

相關新聞

名畫家侯翠杏逛SOGO遭電線絆倒自己也有責 獲賠金額幾乎砍半

知名抽象畫家侯翠杏5年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SO...

絕不和解！周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟再點3人：欠我一個道歉

名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上指前中華民國小姐張淑娟是和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前發生緋聞的女主角，張淑娟憤而提告，...

吃到飽偷外帶被抓包 網紅竟誣陷店家假和牛遭判刑

本名鍾馥羽的網紅直播主鍾小羽，去年在新竹縣某麻辣鍋吃到飽用餐時直播，被網友發現她偷食材通報店家，鍾女事後惱羞成怒，在臉書...

一直詐貸犯三案！鼎興牙材何宗英判18年、9年2月 今再判6年10月

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地院審理，今天依銀行法詐欺銀行罪判...

男賣銀行帳戶卻橫死公園 死者母當庭批4嫌無恥

桃園市一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕押人毆打的梁姓、施姓和羅姓3名男...

德芳教養院生虐死案今開庭 死者母：不同意道歉只為減刑

苗栗縣德芳教養院李姓院生在前年7月間，因橫紋肌溶解症身亡，教養院林姓組長、賴姓助理、周姓女教保員被控涉私行拘禁致死罪，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦