吃到飽偷外帶被抓包 網紅竟誣陷店家假和牛遭判刑
本名鍾馥羽的網紅直播主鍾小羽，去年在新竹縣某麻辣鍋吃到飽用餐時直播，被網友發現她偷食材通報店家，鍾女事後惱羞成怒，在臉書上標註店家，並指該店食材「冷凍過期不新鮮」、「黑心龍蝦」、「假和牛」，新竹地院認鍾女犯後態度不佳，最後依竊盜與誹謗罪判鍾女4月有期徒刑。
判決書指出，去年1月23日下午3時許，鍾女在新竹縣一家麻辣鍋放題餐廳用餐時，明知該餐廳採取「吃到飽」消費方式，竟趁工作人員不注意時，將已煮熟的牛肉約5、6片、龍蝦2隻、白蝦2隻放入私自準備的塑膠袋內。
由於鍾女用餐時開直播，網友看到她疑似有偷食材的行為，立即打電話通報店家。店家問鍾女，她一開始還說沒有，接著突然把整袋食材拿到桌面，說是太燙要把食材放涼，還抱怨食材不新鮮。
鍾女離開餐廳後，在臉書「鍾小羽Kay’s family」粉絲團內標註該餐廳，並發布：「死不承認自己東西冷凍過期不新鮮...這種黑心龍蝦吃了掛急診都不只600了...店長還死不承認龍蝦食物都有問題....龍蝦是黑的，和牛是假的，騙鄉下人不懂是嗎？...底下附黑心龍蝦相片，各位朋友如果不怕拉肚子可以去嚐嚐，出事我不負責喔！」等言論，遭店家憤而提告。
鍾女事後矢口否認竊盜，稱因龍蝦是黑的，要拿出去化驗，牛肉吃起來口感很柴，也不是和牛，她是照親身的經驗去描述，否認誹謗。
法官勘驗現場錄影，發現鍾女將食材放進個人準備的塑膠袋內，顯見其主觀上有竊盜犯意。法官也認為，鍾女若發現龍蝦過期發黑，剛上桌時就該反映，豈會仍將龍蝦燙熟來吃？且鍾女未進一步合理查證，就恣意說餐廳的牛肉是「假和牛」，顯然有加重誹謗的主觀犯意及客觀行為。
法官審酌鍾女有因竊盜前科、素行不佳，迄今未向被害店家道歉，也未獲取諒解，且犯後態度不佳、始終否認犯行，最後依竊盜罪判刑3月、散布文字誹謗罪3月，應執行有期徒刑4月，易科罰金12萬元。
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