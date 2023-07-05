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嘉義布袋重大竊案2週逮人 「門窗沒鎖會忍不住」1女聲押獲准

中央社／ 嘉義縣5日電

嘉義縣布袋鎮6月間發生一起新台幣近50萬元重大竊案，警方4日逮捕李姓女子，李女辯稱有強迫症，看住家門窗沒鎖會忍不住想偷竊，警方依加重竊盜移送，嘉檢昨天聲押獲准。

嘉義縣警察局布袋分局今天表示，布袋鎮貴舍里6月18日發生一起侵入住宅竊案，80歲獨居女屋主報案失竊現金近50萬元，警方據報立即前往蒐證並調閱附近路口監視器追查。

警方指出，經連日比對，發現是住在雲林縣、54歲的李姓女子，昨天持拘票前往李女住處逮人，僅扣到李女身上現金4000多元；她供稱，近50萬元都賭博輸掉。

警方表示，被害人雖然已80歲，目前還在種稻維生，因6月剛好有一筆定存30萬元到期，領回放在家中，另外，近20萬元是收割稻作的錢，因住家距離農會有一點距離，則先藏在廚房的洗衣籃內，並用衣服覆蓋，屋主6月18日回家發現客廳地上有1張千元鈔票，才驚覺整袋現金都被偷走。

警方發現李女的前科有20多項，大都是侵入住宅偷竊；李女辯稱，因為患有強迫症，只要看到住家的門窗沒有上鎖，就會忍不住想侵入偷竊，不過，李女並沒有相關就醫紀錄，警方不予採信。

李女供稱，6月18日騎機車從雲林到嘉義縣布袋鎮拜訪親戚，發現被害人的門沒有鎖，從後方翻牆潛入屋內，很快就翻到洗衣籃內成綑的現金。

警訊後，依加重竊盜移送嘉義地檢署偵辦，檢方依李女有反覆實施之虞，於昨天深夜向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義 偷竊

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