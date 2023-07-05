一直詐貸！鼎興牙材何宗英判18年、9年2月 今再判6年10月
鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地院審理，今天依銀行法詐欺銀行罪判何有期徒刑6年10月、判江女有期徒刑6年、判張有期徒刑5年。可上訴。
合議庭今天宣判部分，是繼何宗英「以假支票詐貸」、「向華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」後，法官另一波審結有關案件，何涉及的每一案，因案情繁雜，審理無一不費時；前2案何宗英分別判刑18年、9年2月，都還沒判刑確定。
依檢方起訴資料，2008年鼎興牙材出現資金缺口，何宗英指示江美玉向多家牙醫診所借用支票，涉案牙醫診所即配合開出3000萬元至8億元的支票，協助鼎興向9家銀行、4家租賃公司貸款322次，詐得37億元。
此外，何宗英、江美玉持續犯案，又利用與華南銀高層的連襟關係，向華南銀行、台灣工銀租賃詐貸， 造還成6億元的銀行呆帳。
何宗英的第3件金融案件，是他於2014年以支票作擔保，請江美玉向多家牙醫診所交換同額支票，製造虛偽的交易金流，再陸續向永豐銀詐貸18億8000萬元，與相關債權銀行或租賃公司「借新還舊」，法官認定何、江女、張共犯銀行法詐欺銀行罪，今天宣判。
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