快訊

中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

一直詐貸！鼎興牙材何宗英判18年、9年2月 今再判6年10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地院審理，今天依銀行法詐欺銀行罪判何有期徒刑6年10月、判江女有期徒刑6年、判張有期徒刑5年。可上訴。

合議庭今天宣判部分，是繼何宗英「以假支票詐貸」、「向華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」後，法官另一波審結有關案件，何涉及的每一案，因案情繁雜，審理無一不費時；前2案何宗英分別判刑18年、9年2月，都還沒判刑確定。

依檢方起訴資料，2008年鼎興牙材出現資金缺口，何宗英指示江美玉向多家牙醫診所借用支票，涉案牙醫診所即配合開出3000萬元至8億元的支票，協助鼎興向9家銀行、4家租賃公司貸款322次，詐得37億元。

此外，何宗英、江美玉持續犯案，又利用與華南銀高層的連襟關係，向華南銀行、台灣工銀租賃詐貸， 造還成6億元的銀行呆帳。

何宗英的第3件金融案件，是他於2014年以支票作擔保，請江美玉向多家牙醫診所交換同額支票，製造虛偽的交易金流，再陸續向永豐銀詐貸18億8000萬元，與相關債權銀行或租賃公司「借新還舊」，法官認定何、江女、張共犯銀行法詐欺銀行罪，今天宣判。

鼎興牙材負責人何宗英今天依銀行法詐欺銀行罪判刑6年10月。本報資料照
鼎興牙材負責人何宗英今天依銀行法詐欺銀行罪判刑6年10月。本報資料照

詐貸 牙醫 永豐

延伸閱讀

im.B詐案曾耀鋒吸金25億繼續羈押 曾父籌不到20萬保金也押

新北檢再抄「江媽炒房團」 驚見3銀行、4行員涉案詐2億

東山高中女高三生正取台大醫學卻選擇北醫牙醫 原因曝光

台大二系「往內互打」缺額多 學生棄醫學系選北醫牙醫

相關新聞

影／張淑娟：我被媒體另類性霸凌 跟陌生人滾床單

去年選舉時，資深媒體人周玉蔻、蔡玉真9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未...

名畫家侯翠杏逛SOGO遭電線絆倒自己也有責 獲賠金額幾乎砍半

知名抽象畫家侯翠杏5年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SO...

絕不和解！周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟再點3人：欠我一個道歉

名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上指前中華民國小姐張淑娟是和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前發生緋聞的女主角，張淑娟憤而提告，...

男賣銀行帳戶卻橫死公園 死者母當庭批4嫌無恥

桃園市一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕押人毆打的梁姓、施姓和羅姓3名男...

德芳教養院生虐死案今開庭 死者母：不同意道歉只為減刑

苗栗縣德芳教養院李姓院生在前年7月間，因橫紋肌溶解症身亡，教養院林姓組長、賴姓助理、周姓女教保員被控涉私行拘禁致死罪，一...

嘉義男殺妻兒後墜樓不起訴 倖存幼子已由親屬照顧

發生於今年4月間，嘉義縣水上鄉吳姓男子殺害妻子、2名兒子後墜樓，造成吳男、妻子、大兒子死亡，小兒子重傷案。嘉義地檢署偵查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦