男賣銀行帳戶卻橫死公園 死者母當庭批4嫌無恥

桃園市一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕押人毆打的梁姓、施姓和羅姓3名男子，以及負責約出陳男的王姓女子；桃園地院今天開辯論庭，僅梁、施2人承認傷害致死，羅只認傷害和妨害自由，王女更主張自己無罪，令陳母無法接受，當庭痛批4人「無恥」。

陳母當庭對梁男4人說，「你說殺人，是欺負我兒子；你說傷害致死，是欺負我全家。如果你的家人被打倒半身不遂或植物人，你們做何感想」。她認為梁男4人是犯殺人罪，並稱「被殺的是我兒子，但我兒子已經沒有辦法原諒他們」。

這起命案發生在去年10月4日，23歲的陳姓男子生前曾透過王姓女子賣銀行帳戶給梁姓男子，並收到5萬元酬金，但雙方事後為了5萬元是一次性買斷或月租費用問題鬧翻，才會被王、梁等人設局約出，押到大園某處施暴凌虐，最後因受傷內出血嚴重併發橫紋肌溶解症，遭丟包溫州公園不久便倒地不起，5日凌晨被人發現時已無氣息。

審理時，王女針對檢察官和法官問題，多次以自身處境實問虛答，將責任推給陳男，稱陳男賣銀行帳戶收了5萬元，事後又把帳戶註銷，導致帳戶沒辦法用，「這是不對的行為」。她表示，梁男想把5萬元討回來，因為相信梁會以和平方式解決問題，所以就幫忙約人，沒有想過陳男會被打。

辯論庭上，梁、施2男承認傷害致死，否認殺人，有意願與陳男家屬和解，希望從輕量刑。羅男則稱自己僅到場助勢，應不構成傷害致死，也希望從輕量刑。王女認為自己無罪，稱自己是為了解決梁、陳因買賣銀行帳戶衍生的債務糾紛才幫忙約陳，無法預見梁、陳見面之後會發生什麼事，應不算傷害致死共犯。