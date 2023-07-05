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埔里凶殘砍雙掌丟包醫院案 南投地檢起訴8嫌

中央社／ 南投縣5日電

曾姓男子今年5月與柯姓男子處理債務起糾紛，曾男率眾製造假車禍攔車並砍下柯男雙掌丟進溪流；南投地檢署今天表示，經偵查終結依重傷害、妨害自由對曾男等8人提起公訴並建請從重量刑。

根據南投地檢署起訴書，綽號「扁鑽」曾男與柯男友人因網路博弈有新台幣200萬元債務糾紛，柯男出面協調，曾男不滿柯男而懷恨在心，今年3月起與8名共犯計畫教訓柯男，眾人先購買犯案車輛，再由綽號「紅中」男子在柯男的保時捷汽車底盤安裝衛星定位追蹤器。

曾男今年5月5日得知柯男駕車回南投縣埔里鎮，隨即找共犯到埔里鎮福星七街旁空地商討犯罪分工，5月6日凌晨，曾男透過追蹤器取得柯男位置，曾男等8人分乘2車一路尾隨，趁柯男車輛在埔里鎮西安路牛眠橋停等紅燈，衝撞製造假車禍吸引柯男下車查看。

柯男下車遭曾男等人毒打後，押上車載到空地，由蔡男、何男壓制柯男，再由曾男持長31公分、寬12公分、重1.36公斤的剁刀劈砍柯男右掌1下剁下，再砍左掌2下剁下，曾男將柯男雙掌剁下後，與共犯載柯男到醫院急診室「丟包」，抵達前，曾男又持刀刺柯男手臂2刀。

曾男等人再駕車到台中市太平區一江橋棄置手槍及柯男雙掌到溪流，至今無法尋獲斷掌；犯案後，曾男等8人當天下午陸續到南投縣警察局埔里分局投案，起出1把剁刀等證物，經偵查終結，南投地方檢察署依重傷害、妨害自由等罪起訴，建請法院從重量刑。

南投 埔里 車禍

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