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水電工5年欠繳稅款、罰鍰15萬元 險遭拘提趕忙繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南59歲何姓水電工欠繳5年使用牌照稅及其罰鍰等15萬多元，經台南市府財政稅務局等強制執行，行政執行署台南分署收案後，僅扣得1萬多元，向台南法院聲請拘提獲准，執行人員到其住所拘提未果，通知何男限期到場，他才攜帶現金到分署將欠款繳清，險遭管收。

台南分署調查，何欠繳107-112年使用牌照稅及其罰鍰、道路交通管理處罰條例罰鍰、107-110年汽機車使用燃料費及公路法罰緩等49件，總應納15萬8899元，逾期不繳納，經台南財政稅務局新化分局、交通局及嘉義區監理所台南監理站移送強制執行，尚欠金額15萬3344元。

執行人員收案後，核發執行命令，僅扣得1萬14元，另將何男名下車輛禁止異動，並曾至其住所地現場訪查未遇。

台南分署表示，執行人員通知他至分署報告財產狀況，核發限期履行命令，惟他屆期未到場、也未繳清及未提供相當擔保，向台南地院聲請拘提獲准。執行人員持拘票至何男住所拘提，但無人應門，將通知書留置現場，要求他限期到場。

何男看到該通知後，主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。他說，以水電工為業，多年來信件都沒在看，知道有累積欠款，但心想算了就不予理會。他也承諾會再去監理站把未移送的案件全部繳納完畢。

台南分署執行人員持拘票至何男住所拘提，但無人應門，將通知書留置現場，</p><!--5--><p> 他看到該通知後，主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。圖／讀者提供
台南分署執行人員持拘票至何男住所拘提，但無人應門，將通知書留置現場，

他看到該通知後，主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。圖／讀者提供

台南 水電 監理站

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