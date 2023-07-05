水電工5年欠繳稅款、罰鍰15萬元 險遭拘提趕忙繳清
台南59歲何姓水電工欠繳5年使用牌照稅及其罰鍰等15萬多元，經台南市府財政稅務局等強制執行，行政執行署台南分署收案後，僅扣得1萬多元，向台南法院聲請拘提獲准，執行人員到其住所拘提未果，通知何男限期到場，他才攜帶現金到分署將欠款繳清，險遭管收。
台南分署調查，何欠繳107-112年使用牌照稅及其罰鍰、道路交通管理處罰條例罰鍰、107-110年汽機車使用燃料費及公路法罰緩等49件，總應納15萬8899元，逾期不繳納，經台南財政稅務局新化分局、交通局及嘉義區監理所台南監理站移送強制執行，尚欠金額15萬3344元。
執行人員收案後，核發執行命令，僅扣得1萬14元，另將何男名下車輛禁止異動，並曾至其住所地現場訪查未遇。
台南分署表示，執行人員通知他至分署報告財產狀況，核發限期履行命令，惟他屆期未到場、也未繳清及未提供相當擔保，向台南地院聲請拘提獲准。執行人員持拘票至何男住所拘提，但無人應門，將通知書留置現場，要求他限期到場。
何男看到該通知後，主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。他說，以水電工為業，多年來信件都沒在看，知道有累積欠款，但心想算了就不予理會。他也承諾會再去監理站把未移送的案件全部繳納完畢。
他看到該通知後，主動攜帶現金到分署將欠款全部繳清。圖／讀者提供
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言