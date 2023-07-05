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德芳教養院生虐死案今開庭 死者母：不同意道歉只為減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣德芳教養院李姓院生在前年7月間，因橫紋肌溶解症身亡，教養院林姓組長、賴姓助理、周姓女教保員被控涉私行拘禁致死罪，一審判三人7年2月至8年10月不等徒刑，台中高分院今天開庭，法官詢問死者母親與被告和解意願時，死者母強調，若被告道歉只是為了減刑，她不同意，拒絕與3名被告調解。

苗栗德芳教養院李姓院生遭虐死案，今天在台中高分院開庭，林男、賴男、周女等3名被告與委任律師都有出庭，林男委任律師否認犯行，強調李生死因是否與遭拘禁有關，還是李本身譫妄導致，請求院方調取李生過去在大千、為恭醫院的病歷，請專業醫療單位鑑定，以釐清死因是否與遭綑綁、限制行動有關。

賴男則承認犯行，僅委由律師針對一審量刑刑度過重部分，提起上訴；周女則是承認涉犯傷害、私行拘禁等罪，但否認李生死因與其行為有關。

受命法官林美玲庭中詢問李生母親，因賴男、周女都有表達希望調解的意願，是否願意與二人調解。

李生母親回應，「我不要錢，只要事實的真相」，如果被告道歉、調解是為了減刑，她不同意調解。

法官聽取李生母親意見後，沒有替李母安排調節庭期，不過因此案林男有聲請調查證據，請求鑑定，相關書狀需要李母及律師閱卷後表示意見，安排在下個月初再開庭。

判決指出，苗栗德芳教養院李姓院生有自閉症，李母在2013年開始，委由德芳教養院全日照顧，前年7月29日中午，李出現情緒躁動狀況，周女、林男、賴男等人，以徒手毆打、綑綁方式，將李拘束在房間內，李一度掙脫後，又被綑綁毆打。

同日下午2時許，李因橫紋肌溶解症、局部腦浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，造成惡性高熱、代謝性衰竭，送醫不治。

林男等人被控涉私行拘禁致死罪，一審今年3月初宣判，認定三人與李生死因有因果關係，判林男8年10月、賴男7年10月、周女7年2月徒刑，全案上訴台中高分院審理中。

苗栗德芳教養院生遭虐死案，今天在台中高分院開庭，三名被告與委任律師都出庭辯護。記者陳宏睿／攝影
苗栗德芳教養院生遭虐死案，今天在台中高分院開庭，三名被告與委任律師都出庭辯護。記者陳宏睿／攝影
苗栗德芳教養院生遭虐死案，今天在台中高分院開庭，李母（左白衣）在律師陪同下出庭，不願與被告調解。記者陳宏睿／攝影
苗栗德芳教養院生遭虐死案，今天在台中高分院開庭，李母（左白衣）在律師陪同下出庭，不願與被告調解。記者陳宏睿／攝影

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