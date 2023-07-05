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少女爆料動漫同人展有人發含玻璃渣糖果 法官認遭誤導不罰

中央社／ 高雄5日電

范姓少女今年4月間爆料有人在高雄小港動漫同人展會場發放糖果包，且裡頭疑有玻璃渣遭送辦。法官依相關證據認定范女不知道其為不實訊息，不構成社維法要件，裁定不罰。

高雄地方法院簡易庭審理時，范女雖坦承有發布貼文要大家小心，但聲稱是因聽到廣播說「請注意糖果裡有檢查出玻璃碎渣」，也有朋友陳述有人吃到玻璃渣送醫，且還提出X光照片，但事後才知道是朋友惡作劇。另外也有看到其他網友貼文提醒勿食用發放的糖果，裡頭含有碎玻璃等。

法官審理後，認定案發當時辦理活動工作人員確實有發布糖果內有碎玻璃訊息，且范女仍未成年，依其生活經驗，對真假訊息判斷能力仍有欠缺，據此採信范女不知道糖果內有玻璃渣為不實訊息說詞，因此依不構成社維法要件，裁定不罰。

判決指出，范女4月間在臉書社團貼文指出，「這個糖果請各位不要吃，因為裡面有白色透明的東西，而且包裝有重新被黏過，發糖果的人特徵為低馬尾、黑色頭髮、白色衣服」。

高雄市政府警察局小港分局漢民派出所員警獲報到場後未發現可疑人士，但查訪部分拿到糖果的民眾，確認食用後身體並無不適，初步以毒品檢驗試劑檢驗，也沒發現任何毒品反應，打開檢查也沒發現任何疑似玻璃渣物品，小港醫院急診室也沒收到誤食玻璃渣或異物送醫病患。

警方調查發文者真實身分，通知范女到案說明，並查訪其他關係人。范女供稱僅是朋友間玩笑話，並無不法意圖，全案依社會秩序維護法移請裁處。

糖果 毒品

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