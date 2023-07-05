桃園「靜桃專案」出手取締改裝車 民眾檢舉量減少逾1成

改裝車噪音擾民，桃園6月起推動「靜桃專案」取締違規車輛，市府環保局今天在市政會議指出，政策推動1個月，民眾陳情檢舉件數已由5月的434件降至6月的377件，比率達13.1%，成效顯著。市長張善政表示，雖桃園希望在自治條例上加強裁罰力道，但目前仍受限母法，呼籲中央加速源頭修法，讓地方政府執法更全面。

為解決改裝車輛造成的飆車及噪音問題，市府今年6月啟動「靜桃計畫」，由環保局、警察局與經發局組成聯合稽查取締小組，針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查。

環保局表示，靜桃計畫上路至今，環警監聯合稽查攔檢告發數從5月的139件增加為6月的250件，1個月內增1.8倍；聲音照相科技執法部分，今年1到6月告發數達361件，是去年全年的1.33倍；民眾陳情檢舉案件則從5月的434件下降到6月的377件，比率達13.1%。

環保局長陳世偉表示，副市長蘇俊賓已於今年6月8日代表市府於行政院會中爭取修法加強改裝噪音車輛源頭管制及加重違規罰則；在6月28日「基北北桃環保交流合作平台」中，4市也達成「加重違規罰則，違規累犯加重處分」及「健全排氣管認證機制」的共識，並向中央建議修法。

陳世偉說，市府期盼交通部將排氣管列為不得任意變更設備、環保署增訂扣車處分、排氣管認證、噪音回檢機制，並加重罰則，從源頭控管，儘速檢討嚴修相關法規，透過中央修法嚴管及地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。