黑人、范范告大牙求償千萬繳清10萬裁判費 法院完成分案

「黑人」陳建州捲入Me Too風暴，被「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，陳建州和范瑋琪提民事訴訟向大牙求償1000萬元，並要求在臉書刊登道歉聲明，外界質疑陳建州欲以訴訟達到威嚇效果，提告僅是「假動作」；據了解，黑人、范范已經繳清10萬裁判費，台北地方法院完成分案，將擇日審理。

大牙日前在臉書發文指控，她11年前還在黑澀會時期，和陳建州一同到香港，卻在飯店被陳建州從背後環抱，還說「怎麼樣？壯吧」，隨後一起倒在床上，險些被侵犯，更指陳建州說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事」；陳建州事後發聲明否認，大牙則表示自己所述全部屬實，「公道自在人心」。

消息一出，過往的黑澀會美眉也有多人跳出來力挺，但陳建州再度發出聲明表示，與范瑋琪向大牙提告求償共1000萬元，大牙必須在臉書專頁刊登道歉啟事3天。