快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑人、范范告大牙求償千萬繳清10萬裁判費 法院完成分案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「黑人」陳建州捲入Me Too風暴，被「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，陳建州和范瑋琪提民事訴訟向大牙求償1000萬元，並要求在臉書刊登道歉聲明，外界質疑陳建州欲以訴訟達到威嚇效果，提告僅是「假動作」；據了解，黑人、范范已經繳清10萬裁判費，台北地方法院完成分案，將擇日審理。

大牙日前在臉書發文指控，她11年前還在黑澀會時期，和陳建州一同到香港，卻在飯店被陳建州從背後環抱，還說「怎麼樣？壯吧」，隨後一起倒在床上，險些被侵犯，更指陳建州說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事」；陳建州事後發聲明否認，大牙則表示自己所述全部屬實，「公道自在人心」。

消息一出，過往的黑澀會美眉也有多人跳出來力挺，但陳建州再度發出聲明表示，與范瑋琪向大牙提告求償共1000萬元，大牙必須在臉書專頁刊登道歉啟事3天。

據悉，台北地院收案後，陳建州和范瑋琪已經繳清裁判費10萬元，法院已完成分案，由代股法官林禎瑩負責審理，未來將擇期調解或開庭審理。

黑人陳建州與妻子范瑋琪。圖／截自臉書
黑人陳建州與妻子范瑋琪。圖／截自臉書

提告 陳建州 性騷擾 MeToo 范瑋琪

延伸閱讀

沒有鹹豬手，才能拼經濟：從經濟學看#MeToo與性騷擾

離婚獲准！李靚蕾再槓王力宏 透過律師陳建州強硬反擊

陳建州網軍出包？留言出現「忘了刪上面那句」網瘋傳

陳建州宣傳范瑋琪演唱會「精選文」　網湧入問：現場可舉#MeToo字板嗎？

相關新聞

影／張淑娟：我被媒體另類性霸凌 跟陌生人滾床單

去年選舉時，資深媒體人周玉蔻、蔡玉真9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未...

炎亞綸案查涉洩密違反偵查不公開 士檢曝光「2盒銅鑼燒」下場

藝人炎亞綸遭網紅耀樂控訴，在他16歲時強迫性交、偷拍私密影片等性醜聞。檢警偵辦婦幼敏感案件，加上藝人光環媒體大肆報導，偵...

黑人、范范告大牙求償千萬繳清10萬裁判費 法院完成分案

「黑人」陳建州捲入Me Too風暴，被「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，陳建州和范瑋琪提民事訴訟向大牙求償1000萬元，...

免費回填乾淨土方？ 雲林沿海魚塭、荒地被偷倒廢土、廢棄物

雲林縣沿海地區有許多廢棄魚塭及荒地無人使用，不法土方業者動起歪腦筋偷倒廢土、廢棄物，台西警分局強力取締，6月29日至7月...

獨／5億高中生啤酒罐驗出麻藥有3種可能 其中一說指向「情趣用品」

台中五億賴姓高中生墜樓案，昨天律師提再議，提及賴生喝的啤酒罐有麻藥「利多卡因」成分，其實不只賴生啤酒罐有該成分，屋內垃圾...

桃園「靜桃專案」出手取締改裝車 民眾檢舉量減少逾1成

改裝車噪音擾民，桃園6月起推動「靜桃專案」取締違規車輛，市府環保局今天在市政會議指出，政策推動1個月，民眾陳情檢舉件數已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦