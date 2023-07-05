不滿騎車違規被攔 台南兄弟檔與警爆衝突「和解換緩刑」

張姓男子4月2日騎機車後載哥哥，經台南東區裕農一街與裕文路口違規紅燈右轉，經警攔查，準備開單告發，哥哥不滿將安全帽重摔在地，出手推警、拉扯，且大罵「幹」，員警以妨害公務現行犯要逮捕哥哥，弟弟也加入混戰，兄弟事後與警和解，法官各處拘役50、20日，同意緩刑。

據調查，當天深夜11時20分許，張騎機車後載哥哥，違規紅燈右轉，經市警第一分局後甲派出所許、謝姓員警發現攔查，欲製單告發。許請駕駛提供身分證字號，哥哥認為員警未提出其違規證據，於員警面前將安全帽重摔在地並逼近許，許為保持安全距離，出手阻擋對方靠近，哥哥見狀出手推許並趨前與許拉扯，且以「幹」、「操你媽」辱罵許。

許以妨害公務的現行犯要逮捕哥哥，雙方持續拉扯，弟弟也加入混戰，欲隔開雙方，並以手拉扯、身體阻擋許，阻止許對哥哥進行逮捕，在場謝警見狀告知弟弟已涉妨害公務，弟弟仍未罷手，謝上前拉開弟弟，弟弟卻出手推謝。警方依其行車記錄器、密錄器畫面等證據佐證，張姓兄弟檔被依妨害公務罪嫌送辦。

檢方認哥哥在對依法執行職務公務員施強暴的過程中又當場侮辱，一個行為同時觸犯妨害公務執行罪、侮辱公務員罪2個罪名，從重依妨害公務執行罪處斷。另弟弟部分兩警出手拉扯及阻擋的動作，在密接時間及同一地點陸續所為，應僅成立單一的妨害公務罪。

台南地院審酌，哥哥對於依法執行公務的警員隨意辱罵、拉扯，挑戰公權力、藐視國家法秩序規範，對於公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成相當程度的負面影響，實有不該；弟弟對於警員執行逮捕公務時，出於維護其兄的目的而出手阻止，對於員警執行公務的行為未予尊重，惟其肢體動作較為和緩，且於員警再次勸阻後，即有停止動作。