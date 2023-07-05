免費回填乾淨土方？ 雲林沿海魚塭、荒地被偷倒廢土、廢棄物
雲林縣沿海地區有許多廢棄魚塭及荒地無人使用，不法土方業者動起歪腦筋偷倒廢土、廢棄物，台西警分局強力取締，6月29日至7月1日連續3天查獲3件，被倒廢棄物的面積約4公頃，逮捕嫌疑人8人，聲押1人，並查扣挖土機5台、推土機1台，全案移送雲林地檢署偵辦。
雲林縣沿海地區居民大多從事農漁牧養殖業，近年有許多廢棄魚塭及荒廢農地無人使用，不法土方業者以提供乾淨土方協助免費回填為誘因，與地主簽約，再從北部運來廢棄物倒在這些魚塭、農地。
台西警分局6月29日至7月1日連續3天共計查獲3件，逮捕嫌疑人8人，聲押1名土方業者，警方查緝時，發現傾倒的根本不是乾淨土方，都是營建廢棄物，環保局開挖送驗是否重金屬超標。
據了解，不法業者以1車2千元代價協助處理廢棄物，1車大約近50公噸，傾倒面積將近4公頃，警方將擇日開挖傾倒面積及傾倒內容物。
台西警分局長黃世德表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，警方與環保局展開聯合攔查作業，誓言守護國土，針對重大特殊環保案件將報請雲林地檢署專責小組指揮偵辦。
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