台東這地方亂丟垃圾最低罰6萬起跳 有1人被罰了！

民眾大多以為亂丟垃圾最多裁罰1200元，不過，台東有個地方亂丟垃圾最低6萬元起跳，就是林務局台東林區管理處轄管的海岸線保安林地，去年已有1人被開罰，直接收到6萬元罰鍰。

台東林管處表示，該名遭裁罰者，剛好被山林巡邏稽查小組發現亂丟垃圾，當場被舉證開罰6萬元，為避免民眾不了解罰規，在轄管保安林地都設立告示牌提醒民眾，勿以身試法。

台東林管處轄管全縣海岸線保安林地面積達1101公頃，過去常有民眾貪圖方便，在保安林地亂丟垃圾，2020年6月執行「向海致敬海岸清潔維護計畫」就清出各式垃圾高達2萬7千公斤。

然而大多民眾不了解，以為在海岸線亂丟垃圾被抓到最多被罰1200元，但其實海岸線大部分屬保安林地，任意亂丟垃圾是依據森林法開罰，而非一般廢棄物清理法取締，罰緩也差了50倍。

台東林管處表示，保安林為保護森林環境、人民福祉及特定公益功能為目的而設置的保護林，有其特殊效益及經營目的，所以於保安林內任意傾倒廢棄將依森林法裁罰。