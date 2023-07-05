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台東這地方亂丟垃圾最低罰6萬起跳 有1人被罰了！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

民眾大多以為亂丟垃圾最多裁罰1200元，不過，台東有個地方亂丟垃圾最低6萬元起跳，就是林務局台東林區管理處轄管的海岸線保安林地，去年已有1人被開罰，直接收到6萬元罰鍰。

台東林管處表示，該名遭裁罰者，剛好被山林巡邏稽查小組發現亂丟垃圾，當場被舉證開罰6萬元，為避免民眾不了解罰規，在轄管保安林地都設立告示牌提醒民眾，勿以身試法。

台東林管處轄管全縣海岸線保安林地面積達1101公頃，過去常有民眾貪圖方便，在保安林地亂丟垃圾，2020年6月執行「向海致敬海岸清潔維護計畫」就清出各式垃圾高達2萬7千公斤。

然而大多民眾不了解，以為在海岸線亂丟垃圾被抓到最多被罰1200元，但其實海岸線大部分屬保安林地，任意亂丟垃圾是依據森林法開罰，而非一般廢棄物清理法取締，罰緩也差了50倍。

台東林管處表示，保安林為保護森林環境、人民福祉及特定公益功能為目的而設置的保護林，有其特殊效益及經營目的，所以於保安林內任意傾倒廢棄將依森林法裁罰。

保安林地內任意傾倒廢棄物，可處新台幣6萬元至30萬元以下的高額罰鍰。而環保局是以廢棄物清理法1200元至6000元以下進行開罰，兩者法源依據不同，罰緩金額也不同。

台東林管處表示，保安林為保護森林環境、人民福祉及特定公益功能為目的而設置的保護林，有其特殊效益及經營目的，所以於保安林內任意傾倒廢棄將依森林法裁罰。記者尤聰光／攝影
台東林管處表示，保安林為保護森林環境、人民福祉及特定公益功能為目的而設置的保護林，有其特殊效益及經營目的，所以於保安林內任意傾倒廢棄將依森林法裁罰。記者尤聰光／攝影
林務局台東林區管理處轄管的海岸線保安林地，都設立告示牌提醒民眾勿亂丟垃圾，最低罰鍰6萬元起跳，去年已有1人遭開罰。記者尤聰光／攝影
林務局台東林區管理處轄管的海岸線保安林地，都設立告示牌提醒民眾勿亂丟垃圾，最低罰鍰6萬元起跳，去年已有1人遭開罰。記者尤聰光／攝影
台東林管處轄管全縣海岸線保安林地面積達1101公頃，過去常有民眾貪圖方便，在保安林地亂丟垃圾，2020年6月執行「向海致敬海岸清潔維護計畫」就清出各式垃圾高達2萬7千公斤。記者尤聰光／攝影
台東林管處轄管全縣海岸線保安林地面積達1101公頃，過去常有民眾貪圖方便，在保安林地亂丟垃圾，2020年6月執行「向海致敬海岸清潔維護計畫」就清出各式垃圾高達2萬7千公斤。記者尤聰光／攝影

台東 廢棄物 台幣

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