與家人吵架尋求解壓 北巿51歲男脫衣露鳥出門散步罰1萬
范姓男子與家人爭吵，將全身衣物脫光裸露出生殖器，沿著馬路散步解壓，路人報警處理，依現行犯逮捕范，移送法辦；台北地院審理，依公然猥褻罪判范拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
2022年7月5日18時，51歲的范姓男子與家人發生爭吵，他心生不滿，在台北市大安區住處將全身衣物脫除，並裸露出生殖器，隨後走到戶外，赤身裸體沿路步行，路人發現後報警，大安分局警方獲報當場逮捕范。
檢方偵查，范坦認犯行，檢察官根據范的自白筆錄、蒐證照等證據，認定范涉犯公然猥褻罪，將范起訴，法院開庭，范認罪。
判決書指出，范的行為嚴重影響社會善良風氣，缺乏尊重他人的觀念，實有不該，考量他犯後已坦承犯行，再審酌犯罪動機、目的、手段，判他拘役10日。
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