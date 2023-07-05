炎亞綸案洩密？警攜銅鑼燒溝通 士檢政風：今通知取回

檢警偵辦炎亞綸案，炎因搭乘「偵防車」至婦幼隊做筆錄，外傳躲媒體耍特權，後續警方帶著炎搜索八德路二段、福華路工作室等地，查扣3C相關產品，媒體即時新聞緊追報導，又被外界懷疑警方有洩密嫌疑，還傳出檢座看到新聞後震怒。婦幼警察昨天帶著知名銅鑼燒拜訪賠罪道歉，但檢察官沒吃下肚，今透過政風室通知警方取回甜點。

台北市婦幼隊偵辦人員昨拜訪士檢，攜帶頗有名氣的北市信義區津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒店，抹茶紅豆及蜂蜜紅豆口味銅鑼燒各1盒，拜訪檢座溝通案件事宜。對於拜訪用意，警方無證實是賠罪道歉。

士檢昨深夜指出，炎案所衍生檢警互動問題，為免外界誤解，專案小組搜索等偵查作為均依法行事，專案小組就查得及搜扣相關事證依權責分工持續深入調查中，「檢警之間指揮溝通順暢」。至於是否洩密，目前由北市警局督察室主動調查釐清，將視調查結果依法辦理，2盒銅鑼燒則是員警基於「公務禮儀」攜士檢，依「公務員廉政倫理規範」悉數交由政風室依規範處理。