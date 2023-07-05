律師李岳明被控助靈骨塔詐團案串證 檢方舉證不足無罪確定

基隆地檢署4年前偵辦以竹聯幫組長許顥瀚為首的靈骨塔投資詐欺集團時，聲押3名嫌犯，其中一人的委任律師李岳明，涉在聲押閱卷時影印筆錄內容，洩漏給還未到案的另一共犯，又將另一案的警詢內容透漏給尚未詢問的兩名嫌犯，李被依刑法洩密罪起訴。基隆地方法院判李無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。

台北地檢署2018、2019年間偵辦黃胤庭、盧啟傑等人涉及的靈骨塔詐欺案，李岳明擔任辯護人。李被控在2019年4月22日陪同該案被檢舉人陳奕任到北投分局接受詢問後，將所抄寫筆錄摘記製成「4/22陳奕任北投分局警詢筆錄」電子檔，再洩露給盧啟傑，由盧提供給余宗穎，要求余宗穎不得向警方透露過多細節。

另外，基隆地檢署2019年偵辦陳威翰所涉的靈骨塔詐欺案時，李岳明也是陳的律師。李被控在當年10月30日閱覽偵查卷宗取得許家瑋的筆錄後，將資料洩漏給還沒到案的主嫌黃胤庭，黃胤庭隨即以Messenger通訊軟體傳送「我剛看完救生員的筆錄」「他沒說都是阿任教他的」「阿任被檢察官騙了」「但他有說，阿任跟周是威的課員」「確實他頂不住講了很多，但都是破綻」「我待會會打一篇給你『李律』說的」等文字給未到案的盧啟傑。

一審判李岳明無罪後，檢方上訴。高院認為辯護人製作筆記摘要與委任人討論案情，是行使辯護權的行為，李在另案為盧啟傑的辯護人，與當事人聯繫討論案情，應屬辯護權行使範疇。本案證人陳奕任、余宗穎、盧啟傑的歷次證述並不一致，高院認為無從認定李有將「4/22陳奕任北投分局警詢筆錄」資料洩露給盧啟傑，再由盧啟傑提供給余宗穎。

而李岳明雖曾向基隆地院聲請閱覽卷宗，而得知悉許家瑋調查筆錄內容，但沒有證據證明他取得偵訊筆錄，不能僅以黃胤庭的證詞就認定李有將內容告知黃。黃胤庭傳給盧啟傑的許家瑋筆錄摘要，無法證明是李的筆記內容，依檢察官所舉事證，不能排除是共犯間洩漏。