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無良公關公司PO假網軍企劃書獲不起訴 徐巧芯：會再聲請再議

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年9合1選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼出處不詳的網軍建置計畫企劃書，國民黨北市議員徐巧芯等人認定文件上的簽名為偽造，提告無良公關公司及網軍107人，涉犯偽造文書等5項罪名。台北地檢署今偵結，認定文件簽名字跡與本人相符，粉專「無良公關公司」經營人陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲罪嫌不足，4人獲不起訴處分。徐巧芯稍早在臉書發文表示，待收到不起訴書後，會聲請再議。

去年11月9日，無良公關公司去在臉書貼出1則國民黨跟拍民進黨台北市長候選人陳時中的計畫書，文件上有徐巧芯等4人的簽名。事後，徐巧芯等人認為簽名遭偽造，向無良公關公司經營人提告偽造文書、偽造署押、加重誹謗、違反公職人員選舉罷免法等罪。

檢方指出，4名被告均否認犯行，粉專經營人陳冠宇指出，他去年11月9日晚間收到1名張姓網友的訊息，對方表示自己有政黨透過網軍抹黑的消息，並附送1個網址，連結到「網軍建置計畫企劃書」文件，當時他有詢問張消息來源，對方表示是政黨內部有人洩漏。陳冠宇信以為真，隨後在無良公關公司貼出文件資料。

台北地檢署今年4月首度傳喚律師，釐清徐巧芯等人告訴及告發意旨。當時徐巧芯在北檢門口舉辦側翼同樂會，發放300份汽水及爆米花。

檢方偵查，認定文件上的簽名字跡與告訴人字跡相符，而且陳冠宇、張朝龍與插畫家謝立聖、醫師杜承哲並非具有辨認文件或簽名真假能力的專業人士，誤信簽名為真，非違常情。而且，文件簽名人涉及現任立委、議員及市長選舉候選人，屬於可受公評之事，被告4人轉文件並發表評論，屬於個人意見之表達，檢方難認4人有故意捏造事實及虛構謠言的犯意。

徐巧芯今天上午在臉書發文表示，待收到不起訴書後會聲請再議，質疑當初陳冠宇等人沒有向自己查證文件是否屬實。

北檢今偵結，因罪嫌尚有不足，陳冠宇、張朝龍、謝立聖和杜承哲罪證不足，4人獲不起訴處分。另外，2個臉書帳號涉嫌偽造文書部分，仍在另案偵查中。

北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯

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