台中男酒駕闖紅燈害18歲高中生撞噴飛慘死 下場判4年10月

台中吳姓男子去年中秋連假首日酒駕上路，經霧峰區四德路還闖紅燈要左轉，害18歲官姓高中生迎面撞上整個人噴飛重摔慘死，吳酒測值高達每公升1.15毫克；法院以他釀年輕生命消殞，考量前科、符合自首，被害家屬求償829萬元雙方無法調解等，依酒駕致死判吳4年10月，可上訴。

檢警調查，吳男（52歲）2022年9月8日在家喝1瓶紅酒、2瓶啤酒，9日早上12點多開車經霧峰區四德路竟貿然闖紅燈左轉，剛好官姓高中生騎車沿中投東路行經路口，慘遭吳男攔腰撞上，官整個人因猛烈撞擊騰空飛起再重摔地面，全身多處骨折、頭部重創緊急送醫搶救仍身亡。

吳男案發後留在現場向警方自首，經呼氣酒測值高達每公升1.15毫克；吳在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有現場監視器、酒測及警方調查可佐。

法院審酌，吳男闖越紅燈才和官姓高中生碰撞，且吳男是智識正常成年人，名知酒後不得駕車，仍在酒測值高達1.15下上路，可見他行為和官死亡結果有因果關係。

法院再勘驗畫面，認定吳男肇事後將車停靠在路邊並返回現場，並於警方到場時坦承自己肇事，符合自首要件予以減刑。

法院審酌，吳男沒有前科、符合自首，但酒測高達1.15仍上路，還闖紅燈左轉造成年僅18歲的官姓高中生生命消殞，對被害家屬造成傷痛難以計量。

法院也考量，吳男犯後表示願除強制險外，另賠償被害家屬100萬元，然對方求償829萬元，雙方因金額無共識調解不成立，依酒駕致死罪判他4年10月。

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