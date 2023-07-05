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高雄警破獲快閃賭場逮48賭客 7旬嬤也來試手氣

中央社／ 高雄5日電

高市警方長期追蹤一組流竄高屏地區的一日快閃賭場，昨天下午前往鼓山區一處透天破門攻堅，當場逮獲48名賭客跟4名賭場人員，其中甚至有75歲阿嬤從屏東來試手氣。

高雄市政府警察局督察室靖紀小組與鼓山分局接獲線報，掌握一組流竄在高屏地區職業賭場，採用一日快閃方式經營，經常轉換聚賭地點，躲避警方蒐證、查緝，如有需要還有專車可以在賭場及車站間幫忙接駁。

警方確認賭場昨天流竄到鼓山區青海路一處透天厝，下午3時許見時機成熟，由特勤中隊人員破門進入，在樓梯口控制住司機及把風人員，上到2樓發現數十人猶如沙丁魚般擠在約10坪大空間，有人聽到警察破門，趕緊跑到3樓避風頭，還有人躲在廁所，全都被一一請下樓。

鼓山分局今天發布新聞稿指出，這次行動共查獲賭場負責人、房屋承租人、司機、把風人員4人及48名賭客、共52人。同時查扣賭資新台幣10萬2000元、抽頭金1萬元、天九紙牌、壓寶盒等相關物證。且經調查發現，許多賭客來自屏東縣，其中年紀最大的75歲吳姓阿嬤還特地搭火車來到高雄試手氣。

警方將41歲孔姓賭場負責人、28歲楊姓房屋承租人、40歲把風吳姓男子及38歲司機王姓男子依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦；48名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

賭場 屏東縣 透天厝

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