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她稱「被偷看手機內容」是盧廣仲創作靈感來源 「盧太太」崩潰求償敗訴理由曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

歌手盧廣仲被自稱「盧太太」的吳姓女粉絲指控利用遠端串連偷看手機，侵害隱私造成精神上負擔，提告求償29萬元，一審判吳女敗訴，盧廣仲免賠，案件上訴，台北地方法院二審今判吳女敗訴，盧廣仲免賠確定。

吳女多次自稱「盧太太」，寫信給盧廣仲的經紀公司添翼創越工作室，抱怨公司多次未經她的同意即幫盧廣仲出專輯、安排演唱會，但公司均不理會；她去年8月晚間10時許，跑到工作室大門和玄關處噴漆、塗鴉，被檢方依毀損罪嫌起訴，法院判拘役20日，得易科罰金。

吳女提告主張，盧廣仲透過IG和她交流，而盧廣仲和朋友使用一個可以看到她手機的功能，雖然她曾經同意盧廣仲和朋友看她手機，他們也會參考她手機內容做為創作音樂的靈感來源，盧廣仲韓朋友長期串聯她的手機，窺探隱私，造成她精神困擾而失業，害她有被玩弄感情的意味，要求盧廣仲賠償29萬元。

盧廣仲否認吳女的指控，並表示他和吳女從來沒有聯繫，吳女沒有指名是自己做的，所有指控全屬臆測之詞，他不應負侵權責任。

一審認為，吳女雖提出訊息截圖佐證，但僅是吳女在周杰倫、賴清德、陳時中、韓國瑜、陳之漢、蔣萬安、柯文哲、五月天阿信等人的私人訊息留言，無法證明吳女隱私權受到侵害，判吳女敗訴。

吳女不服提上訴，台北地院二審指出，吳女上訴雖提出法務部陳情檢舉信箱的貼文內容、網路新聞等證據，但無法證明盧廣仲有和侵害吳女隱私權的行為，吳女未盡舉證責任，請求毫無理由，判吳女敗訴，盧廣仲免賠確定。

歌手盧廣仲。圖／聯合報系資料照
歌手盧廣仲。圖／聯合報系資料照

提告 隱私權 盧廣仲

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