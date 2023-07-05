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逆轉！老婦種菜慘遭虎頭蜂螫死 宜蘭縣府怠職得賠138.7萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

87歲李老婦人在自家菜園種菜被虎頭蜂叮螫喪命，家屬質疑已通報拆除位於高壓電桿的蜂窩，但宜蘭縣政府遲未動作，提國賠求償190萬餘元。一、二審皆認定縣府無怠於執行職務，判李婦家屬敗訴，但最高法院廢棄原判決發回更審。台灣高等法院更一審今逆轉改判縣府須賠償138萬7千元確定。

李老婦人2019年7月9日早上7點多在宜蘭市慈航路旁的菜園被虎頭蜂群攻擊，全身遭螫20多處，她爬出菜園，由鄰居開車送醫急救，因過敏性休克不治。

家屬提告主張，慈航路的高壓電桿上有虎頭蜂巢，民眾2019年6月29日有通報縣府農業處，農業處雖派員到場會勘，確認蜂窩位置，但直到案發時仍未拆除，也沒在附近拉封鎖線、設警示牌提醒民眾注意，導致李婦在菜園工作，誤入虎頭蜂攻擊範圍，遭蜂螫致死。

家屬指控，縣府農業處案發當天才派員摘除蜂巢，但虎頭蜂有致命危險，附近有民房農田，縣府應在3天內處理完畢，卻仍給台電5天時間斷電，認為縣府有過失，提告求償190萬餘元。

宜蘭地方法院指難以認定縣府怠於職務，判家屬敗訴；家屬不服上訴，將求償金額減為188萬餘元。高院前審認為縣府接獲通報有蜂窩存在，立即通知委外廠商處理，但蜂巢位於高壓電桿上，有風險、作業困難，難認有過失，也判縣府不用負擔國家賠償責任。

案件上訴三審時，最高法院委請文化大學法律系教授謝榮堂、東吳大學法律系教授林三欽擔任專家證人提供法律意見後，認為二審雖指縣府公務員沒有怠於執行職務，但縣府摘除蜂巢之前，沒有相關警示，公務員是否有疏失？與李婦死亡間有無因果關係？有疑義，發回更審。

更一審認為宜蘭縣農業處6月29日已知「應即通知」台電斷電，卻遲至7月2日才做，台電雖依停電流程排定7月9日晚間8點至9點暫停供電以摘除蜂巢，但李老婦人當天早上就被螫死，宜縣公務員怠於執行通知職務明確。另外，農業處沒在蜂巢警戒範圍設置警示標誌提醒民眾，也算怠職。

更一審認為家屬請求國賠有據，應宜蘭縣政府應賠償38萬7千元喪葬費和100萬賠償精神慰撫金，雙方都不能上訴。

虎頭蜂示意圖。圖／聯合報系資料照片
虎頭蜂示意圖。圖／聯合報系資料照片

宜蘭 公務員 台電 蜜蜂 國賠

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