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酒駕連闖9紅燈 台中男和2乘客連坐罰遭開20張單罰10萬
台中白姓男子今凌晨酒駕載2名朋友打算續攤，行經西區公益、美村路口附近差點翻車，被巡邏警車盯上竟心虛加速落跑，一路連闖多達9個紅燈最後被警方強勢攔停，白經呼氣酒測值高達每公升0.56毫克，包括白闖紅燈、車上2名乘客連坐罰等，警方一共開出20張罰單，累計罰則約10萬元。
台中第一分局表示，公益派出所今凌晨12點多巡邏，經西區美村路、公益路口發現1輛白色小客車左轉美村路1段往忠誠街方向時差點翻車，警車隨即上前盤查，駕駛白姓男子（26歲）因喝酒怕被抓竟拒絕配合還踩油門竄逃。
警方一路追到華美街476號前，白男這才停下來，警方予以呼氣酒測值高達每公升0.56毫克，顯然已經超標，依公共危險現行犯逮捕。
據了解，白男昨晚先是和朋友在燒烤店喝酒，結束後意猶未盡就酒駕載2名朋友打算再到西區續攤，未料因酒後駕駛不當差點翻車引來警方注意。
警方也針對白男連續闖9個紅燈、違規右轉等多次行為開單，連同他車上2名乘客名知白酒駕不勸導，也連坐予以告發，合計全案一共開了20張單，罰則高達10萬元。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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