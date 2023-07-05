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保二偵查佐貪小利竊贓物庫19萬元 1理由法官給他緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

保二總隊張姓偵查佐為了投資酒類，趁機拿走贓物室的扣案現金，將現金取出後換成「白紙」放回原處，前後得手五次共19萬3400元，後來因案件確定，張男同事準備領出查扣所得時，發現千元現鈔變白紙，才揪出張男犯行，高雄地院審理後，考量他為人謙和，且歸還款項，依公務員假借職務犯竊盜罪判刑1年，緩刑2年，應支付公庫8萬元。

張男原任職保二總隊刑事警察大隊，案件曝光後被拔掉偵查佐資格，改調保二總隊第一大隊制服警員。

判決指出，2018年4月30日，擔任偵查佐的張男協助同事代辦贓物管理業務，他得知贓物庫存放嫌疑人的不法所得，於是趁代辦業務時，未經值班小隊長同意就拿取證物室門禁卡，偷偷闖入證物室打開保險箱，將彌封的信封袋攜出，用白紙掉包現金再放回保險箱內。

從2018年4月30日至同年9月26日，張男前後下手5次，共得手19萬3400元，直到4年後，去年12月間，因偵辦案件判決確定等，保二總隊其他同事要辦理不法所得入庫，發現證物袋裡的千元紙鈔竟成白紙，調閱監視器畫面才發現是張男下手。

高雄地院審理時，張男坦承掉包贓物袋現金，犯後已將19萬餘元全數繳回，法官認為，張男身為公務員，卻故意犯竊盜罪，好在他犯後勇於承認錯誤，並受行政懲處。

法官考量他平時工作表現良好，在單位為人謙和，一時失慮誤蹈法網，警方也願給予他緩刑機會，以啟自新，依觸犯公務員假借職務犯竊盜罪共5罪，合併判刑1年，緩刑2年，並要支付公庫8萬元。可上訴。

保二總隊張姓偵查佐，涉嫌掉包贓物庫查扣的不法所得，被判刑1年，緩刑2年。本報資料照片
保二總隊張姓偵查佐，涉嫌掉包贓物庫查扣的不法所得，被判刑1年，緩刑2年。本報資料照片

公務員 竊盜

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