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獨／5億高中生啤酒罐驗出麻藥有3種可能 其中一說指向「情趣用品」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中五億賴姓高中生墜樓案，昨天律師提再議，提及賴生喝的啤酒罐有麻藥「利多卡因」成分，其實不只賴生啤酒罐有該成分，屋內垃圾桶內衛生紙等雜物，都驗出該成分，雖然檢方敘明「來源不明」，但有一說是與夏男胞兄與其女友有關，因該成分也在延長性交時間的噴霧、軟膏、保險套等「情趣用品」中出現。

亞大醫院泌尿科男性功能中心主任邱鴻傑說，「利多卡因」屬處方用藥，臨床上也有用來治療性功能障礙、早洩的患者，另外插尿管手術也會用到該成分麻醉軟膠，坊間保險套、延時液、延時軟膏等情趣用品，含有該成分，部分恐未經過主管機關核可，建議使用前，務必確認有無通過官方認證，徵詢醫師專業建議為宜。

據查，警方鑑識人員在現場查扣啤酒罐、飲料罐、垃圾桶內的雜物送驗後，發現賴生與夏男喝的啤酒罐，垃圾桶內的衛生紙、濕紙巾、便條紙等物品，都驗出微量「利多卡因」，因檢方在不起訴書內僅敘明「來源不明」，所以賴母律師才會希望查出麻藥來源。

雖然不起訴書敘明該麻藥成分「來源不明」，實際上辦案人員有判斷三個可能方向。

首先，夏男在案發前曾經看過牙醫，但時間已超過一周，牙醫使用的麻藥不可能殘留人體如此長時間，大致排除；其次則是該成分常見於止癢軟膏等成藥，或許是當時賴或屋內其他人有使用後，觸碰到啤酒罐。

最後一說則是與夏姓配偶的胞兄及其女友有關，因為垃圾桶內驗出的濕紙巾、衛生紙、便條紙等物品，也有夏男胞兄與其女友的DNA，而該麻藥成分，也被用在延長性交時間的噴霧、軟膏、保險套等情趣用品中出現。

加上夏男胞兄與其女友已交往一段時間，偶爾會在案發大樓暫住，是否期間有親密行為，過程中用到衛生紙、濕紙巾等物品後，「汙染」到同被裝在垃圾袋內的啤酒罐等物品，所以賴生啤酒罐才有微量成分，都是可能來源。

不過辦案人員認為，何種來源無細究的理由，不論是法醫研究所對於遺體的解剖報告，抑或是函詢台大法醫研究所的鑑定意見，都認為死者體內「無檢出」該麻藥成分，死者死因與該麻藥無關，雖然該麻藥來源有所疑問，但非屬案情釐清的重點與核心，偵查需有比例原則，不能無限上綱。

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台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。圖／台中地檢署提供

衛生紙 保險套 酒精 DNA

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